V-Valley, la divisione di Advanced Solutions del Gruppo Esprinet, ha siglato una nuova partnership strategica con Matterport LCC, azienda tecnologica leader negli Stati Uniti nella creazione di gemelli digitali di ambienti fisici. L’accordo, che rende V-Valley l’unico distributore di Matterport in Europa, mira a rafforzare la presenza dell’azienda americana in Italia, sfruttando la rete capillare di rivenditori qualificati di V-Valley.

Un ecosistema per la digitalizzazione

La collaborazione permetterà a V-Valley di distribuire l’intera gamma di soluzioni Matterport, inclusi hardware, abbonamenti alla piattaforma, servizi di acquisizione e funzionalità avanzate. V-Valley non si limiterà alla sola distribuzione: garantirà anche supporto logistico efficiente, formazione tecnica e commerciale e un accesso agevolato al portfolio completo per i propri partner di canale. Questo accordo posiziona V-Valley in un mercato in forte espansione, quello della virtualizzazione e della mappatura 3D, ampliando il proprio ruolo di fornitore di tecnologie innovative in settori chiave come real estate, industria, retail e hospitality.

Le voci dei manager

Le dichiarazioni dei vertici delle due aziende sottolineano l’importanza strategica della partnership.

“Con V-Valley come nostro distributore a valore aggiunto nel Sud Europa, acceleriamo l’espansione del nostro ecosistema di partner certificati. La loro esperienza nel canale, la capacità di supporto tecnico-commerciale e la forte presenza territoriale sono elementi chiave per portare le soluzioni Matterport a un pubblico sempre più ampio. Insieme rendiamo la digitalizzazione degli spazi accessibile e scalabile per aziende di ogni dimensione.” – Natalie Lamb, International Managing Director Matterport.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Matterport, leader globale nella digitalizzazione degli spazi fisici. Questo accordo rafforza il nostro impegno nel portare innovazione ai nostri clienti e partner, offrendo soluzioni avanzate per la creazione di gemelli digitali 3D. Con Matterport, V-Valley amplia il proprio portafoglio in ambito visual e smart facility, abilitando nuove opportunità nei settori real estate, industria, retail e hospitality. È un passo strategico che conferma la nostra vocazione a distribuire tecnologie che generano valore concreto e trasformazione digitale.” – Luca Casini, nella foto, Country Manager di V-Valley Italia.