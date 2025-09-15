(di Katherine Puce) Il vero lusso, in un mondo che va veloce e raramente aspetta, è dormire. Il sonno e le ore che gli dedichiamo rappresentano, più di quanto si pensi, un aspetto economico della vita quotidiana, oltre che un ritorno in salute. Negli ultimi anni si è affermato il cosiddetto “sleep tourism”, un vero e proprio mercato dedicato al miglioramento della qualità del riposo.

L’economia del sonno

Dalle app per il monitoraggio del sonno ai materassi intelligenti, passando per integratori naturali e resort specializzati nel “sleep tourism”, l’economia del sonno si articola in una vasta gamma di prodotti e servizi progettati per migliorare la qualità del riposo. Le app analizzano i cicli del sonno e forniscono consigli personalizzati, i materassi high-tech regolano temperatura e postura durante la notte, gli integratori promettono un sonno più profondo grazie a formule naturali, mentre i resort del sonno offrono esperienze immersive con camere insonorizzate, aromaterapia, yoga serale e consulenze personalizzate con esperti del benessere.

L’obiettivo di questa nuova fetta di mercato è trasformare il sonno in una risorsa economica strategica, da ripensare all’interno del nostro rapporto con il tempo e con il concetto stesso di vacanza. Lo sleep tourism si basa sull’idea che il tempo delle vacanze non debba essere dedicato solo a scoprire posti nuovi o fare esperienze, ma possa essere scelto apposta per dormire e riposarsi davvero. È il sonno ad essere al centro della speculazione, superando lo stesso concetto di relax.

Un cambiamento culturale profondo

Questo fenomeno riflette una trasformazione più profonda di quanto si pensi, a livello sia sociale che culturale. In una società basata sulla produzione il riposo non è più un diritto o un piacere ma è diventato uno strumento per rigenerarsi e tornare più efficienti al lavoro. Il sonno dunque utile solo se inserito perfettamente nel ciclo della performance quotidiana.

La ricerca del silenzio digitale

Secondo le stime di Market.us, società specializzata in studi di mercato, il settore solo nel 2024 ha raggiunto un valore pari a 72,6 miliardi di dollari. Inoltre le previsioni per il futuro prediligono una crescita che potrebbe raggiungere facilmente un massimo di 237,9 miliardi entro il 2034, a un tasso annuo composto del 12,6%. Numeri che indicano non solo una crescita, ma un settore che sta riuscendo a inserirsi anche nelle nicche più nascoste del settore del turismo. Questa nuova tendenza è frutto di un cambiamento più ampio nella mentalità dei turisti. Infatti, uno studio pubblicato da MattressNextDay, rivenditore online britannico specializzato nella vendita di materassi e letti, ha rilevato che il 94% dei viaggiatori europei considera le proprie vacanze come un momento di riposo, cercando il più possibile di staccare da qualsiasi dispositivo digitale, sia esso il telefono o anche solo la TV. Una delle ripercussioni positive è che sempre più vengono preferite mete come Parma, Firenze e Bologna, grazie ai bassi livelli di inquinamento luminoso e al traffico contenuto. Per questo motivo, in queste città stanno nascendo nuove strutture che iniziano a sfruttare lo sleep tourism. Riscoprire il sonno come vero lusso rappresenta senza dubbio la sfida centrale di questa nuova tendenza emergente. Lo sleep tourism non è infatti una semplice moda passeggera, ma ha tutte le carte in regola per aprire una nuova, importante frontiera nel mondo del turismo, capace di rigenerare non solo i viaggiatori, ma l’intero settore turistico stesso.