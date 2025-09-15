Oggi hanno avuto inizio i licenziamenti per 311 dipendenti a tempo indeterminato della Shein a Stradella, marchio cinese specializzato in abbigliamento low cost, con sede in un polo logistico nel territorio dell’Oltrepò Pavese. L’annuncio è stato comunicato ai rappresentanti sindacali dalla società Fiege Logistics durante un incontro tenutosi presso la Prefettura di Pavia, dove ha rappresentato gli interessi di Shein.

La chiusura definitiva dello stabilimento produttivo nella zona dell’Oltrepò è prevista entro la fine dell’anno, con il conseguente trasferimento delle attività in Polonia.

Oltre ai 311 dipendenti a tempo pieno che riceveranno la comunicazione di licenziamento, circa 150 contratti a termine non saranno rinnovati. Solo una sessantina di lavoratori sarà ricollocata in magazzini della zona: 50 rimarranno a Stradella, mentre 10 saranno trasferiti a Castelsangiovanni nei pressi di Piacenza.

Un nuovo incontro con la proprietà è programmato per lunedì 22 settembre, durante il quale si discuteranno gli aspetti economici legati alla situazione.

Durante la riunione in Prefettura, Fiege Logistics ha comunicato ai sindacati che, nel primo trimestre del 2026, il sito produttivo di Stradella potrebbe essere acquisito da nuovi investitori, anche se per ora si tratta solo di un’ipotesi senza certezze.