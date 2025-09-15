L’Ischia Marine Center-MEDAS della Stazione Zoologica Anton Dohrn è la sede della prima edizione della PulseOcean Summer School, un’iniziativa unica che si concentrerà sullo studio della biodiversità marina e sull’impatto del cambiamento globale. L’evento, che si terrà fino al 20 settembre, vede la partecipazione di 13 studenti internazionali provenienti da 12 istituzioni e 8 Paesi diversi, con una forte attenzione all’equilibrio di genere.

Intelligenza artificiale per l’oceano

Nel corso della Summer School, i partecipanti non solo si immergeranno in attività di campo presso i vents naturali di CO2, ma avranno anche l’opportunità di utilizzare tecnologie avanzate e approcci di analisi delle immagini basati sull’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è studiare come la biodiversità marina sta rispondendo alle trasformazioni globali. Questo programma interdisciplinare è stato progettato per favorire il pensiero critico, lo sviluppo delle carriere e la collaborazione, promuovendo al contempo una scienza aperta e riproducibile.

Un’iniziativa in linea con gli obiettivi globali

La PulseOcean Summer School si allinea perfettamente con il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’iniziativa europea Horizon Europe “Digital Twin Ocean”, confermando l’impegno per l’eccellenza nella ricerca e lo scambio di conoscenze in tutta Europa. Il team di docenti e organizzatori include esperti di rinomate istituzioni italiane e internazionali, tra cui la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’ISTI-CNR, il Laboratoire d’Océanographie di Villefranche, il Blanes Centre in Spagna e l’Università di Göteborg in Svezia.

Un futuro per la ricerca marina

Progettata per studenti di laurea magistrale e dottorato, la Summer School combina lezioni teoriche, attività di campo e progetti in laboratorio, offrendo un’esperienza pratica con strumenti all’avanguardia. L’iniziativa affronta sfide cruciali come il cambiamento climatico, il blue carbon e le tecnologie emergenti, fornendo una formazione pionieristica per la prossima generazione di scienziati del mare.