L’icona di Hollywood Kevin Costner torna al centro dell’attenzione con la presentazione del volume “Kevin su Costner” (Gremese), un’opera che ripercorre la sua straordinaria carriera. L’evento, in programma mercoledì 17 settembre al Circolo Canottieri Roma, vedrà la partecipazione di Silvia Bizio, una delle autrici, e della giornalista Luciana Capretti.

Un viaggio tra successi e scelte controcorrente

Il libro, scritto da Silvia Bizio e Pietro Ricci, offre un ritratto intimo dell’artista, attingendo a decenni di interviste per svelare l’uomo dietro la figura pubblica. Dagli intramontabili successi come “Balla coi lupi” e “Gli intoccabili”, alle sfide produttive come “Waterworld”, fino al suo ultimo e monumentale progetto, “Horizon – An American Saga”, il volume analizza un percorso artistico che Costner stesso ha definito da “anti-star”.

Il volume è arricchito da fotografie di scena e dagli artwork originali dell’artista brasiliano Thobias Daneluz. Non si limita a raccontare il cinema, ma esplora la visione di Costner sull’America, sulla storia del West e sui conflitti sociali che hanno plasmato la nazione.

L’incontro sarà introdotto da Alberto Acciari, consigliere agli eventi del Circolo, con i saluti del presidente Paolo Vitale. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 06 45478336.