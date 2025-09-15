SynSilico® ha annunciato il lancio di SynTaste™, una piattaforma avanzata di screening computazionale che promette di rivoluzionare il settore dei sapori e delle fragranze. Sfruttando l’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di accelerare la scoperta di nuovi composti con profili di gusto desiderati, offrendo alle aziende alimentari e del gusto un vantaggio competitivo significativo.

La tecnologia che rivoluziona il gusto

SynTaste™ sfrutta librerie molecolari che contengono oltre 300 milioni di composti e più di 1,5 miliardi di conformeri, un’immensa risorsa per la scoperta di molecole del gusto. La piattaforma integra un modello basato sulla struttura del recettore del gusto con l’intelligenza artificiale, analizzando le interazioni dinamiche tra ligando e proteina. Il risultato è un sistema che identifica con precisione i composti in grado di attivare specifici recettori del gusto umano. In passato, i modelli dinamici dei recettori del gusto erano inaffidabili e i primi modelli di intelligenza artificiale spesso producevano risultati incoerenti. SynTaste™ supera queste limitazioni unendo la potenza di calcolo avanzata, la modellazione dei recettori e framework di intelligenza artificiale in costante miglioramento.

Un nuovo standard per l’industria

Grazie a questo approccio, la piattaforma offre una pipeline di screening più robusta, accurata e scalabile, consentendo alle aziende di scoprire soluzioni dal gusto migliore in modo più efficiente. Si tratta di un passo avanti che potrebbe cambiare le regole del gioco per l’industria alimentare e del gusto, aprendo la strada a prodotti sempre più innovativi e in linea con le preferenze dei consumatori.