Redelfi (nella foto, il presidente Davide Sommariva) non lancia allarmi, anzi. L’azienda genovese, attiva nello sviluppo di infrastrutture per la transizione energetica, ha comunicato che i risultati del primo semestre 2025 sono in linea con gli obiettivi e non sollevano alcun profit warning. Un segnale di solidità che potrebbe portare a un upgrade delle stime future.

Strategia vincente e ricavi a due facce

La società ha spiegato che la sua strategia si sta dimostrando solida grazie a una duplice linea di ricavi. Da una parte ci sono i proventi “recurrent”, derivanti dai Development Services Agreement (DSA), che garantiscono entrate costanti in base allo stato di avanzamento dei lavori. Dall’altra, ci sono i ricavi generati dalla vendita di progetti per la realizzazione di sistemi di accumulo energetico (BESS), una volta ottenute le necessarie autorizzazioni.

Obiettivi futuri in revisione

L’azienda ha già ottenuto risultati positivi negli esercizi precedenti, superando le stime comunicate. Anche in vista dell’imminente esito dell’asta MACSE 2025, Redelfi si riserva di aggiornare al rialzo i propri obiettivi economico-finanziari, così come indicato nel Piano Industriale 2023-2026. Questo approccio prudente ma ottimista sottolinea la fiducia della società nel proprio modello di business.