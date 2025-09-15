Plenitude, nella foto l’a. d. Stefano Goberti, società controllata da Eni, ha annunciato l’avvio della produzione del suo nuovo impianto fotovoltaico, denominato “Lotto 15”, situato all’interno del polo petrolchimico di Porto Marghera (Venezia). Con una capacità installata di 2,75 MW e composto da oltre 8.088 pannelli solari, il progetto rappresenta un ulteriore passo verso la transizione energetica del sito industriale.

Dalla bonifica all’energia solare

L’impianto è stato realizzato in un’area precedentemente bonificata da Eni Rewind, la società ambientale di Eni. L’intervento ha incluso la rimozione del terreno contaminato e il suo ripristino, un’operazione che rientra in un più ampio piano di riqualificazione produttiva di zone industriali dismesse. La maggior parte dell’energia prodotta dal “Lotto 15” sarà utilizzata per i fabbisogni del sito stesso, mentre l’eccedenza verrà immessa nella rete.

La realizzazione è stata affidata ad Altenia, società del Gruppo Terna Energy Solutions, che si occuperà anche della manutenzione per i primi 24 mesi. Questo impianto si affianca al già operativo “Lotto 12”, da 3,55 MW, completando una prima fase di valorizzazione delle aree di Eni Rewind a Porto Marghera.

Il ruolo dei partner e la strategia di Plenitude

La messa in funzione di questo nuovo impianto consolida la strategia di Plenitude nel settore delle rinnovabili. La società, già presente in oltre 15 Paesi, punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale entro il 2028. Il modello di business di Plenitude integra la produzione di energia da fonti green, la vendita a oltre 10 milioni di clienti e lo sviluppo di una vasta rete di ricarica per veicoli elettrici.

Anche gli altri attori coinvolti giocano un ruolo chiave. Eni Rewind, con oltre 20 anni di esperienza, ha bonificato più di 100 siti industriali, sviluppando tecnologie proprietarie per il recupero delle risorse. Altenia, system integrator del Gruppo Terna, fornisce servizi completi in ambito energetico, dal fotovoltaico all’efficienza energetica. La collaborazione tra queste realtà dimostra un approccio sinergico verso la sostenibilità e la riqualificazione industriale.