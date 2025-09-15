Nusco S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in porte e infissi, annuncia un importante sviluppo per la sua controllata rumena Pinum. L’azienda, considerata un perno della strategia di crescita del Gruppo, ha ottenuto un finanziamento di oltre 10 milioni di euro da Banca Transilvania, la più grande banca in Romania. L’accordo, siglato lo scorso 28 agosto, darà il via a un’ambiziosa espansione.

Un nuovo stabilimento all’avanguardia

I capitali ricevuti serviranno a finanziare il piano di crescita di Pinum, con un focus particolare sulla costruzione di un nuovo stabilimento a Moara Vlăsiei, a nord di Bucarest. L’investimento totale supera i 14 milioni di euro, di cui 4 milioni già coperti dal valore del terreno e della progettazione. I lavori, già in corso, si concluderanno entro gennaio 2026.

L’impianto, definito di ultima generazione, non solo raddoppierà la capacità produttiva annuale di porte e finestre, ma sarà anche energeticamente autonomo grazie all’installazione di pannelli solari, sottolineando l’impegno di Pinum per la sostenibilità ambientale. Inoltre, un nuovo hub logistico interno ottimizzerà la distribuzione verso la rete di showroom dell’azienda in tutta la Romania.

Le voci dei protagonisti

Francesco Curcio, nella foto, CEO di Pinum: “Il solido rapporto con Banca Transilvania è una conferma della fiducia riposta sia nei prodotti Pinum, che nella strategia di sviluppo dell’azienda. Il nuovo stabilimento non solo raddoppierà la capacità produttiva, ma consentirà anche di lavorare in modo più efficiente e sostenibile. Questo investimento ci consentirà di innovare e di offrire ai nostri partner e clienti prodotti di altissima qualità, in modo responsabile nei confronti dell’ambiente”.

Tiberiu Moisă, Vice Direttore Generale di MidCorporate & PMI, Banca Transilvania: “Siamo lieti di sostenere gli investimenti di Pinum, un’azienda con una visione solida, che consolida la propria presenza nel settore attraverso l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza. Il progetto di Moara Vlăsiei è ambizioso, sostiene l’industria locale e apporta valore aggiunto all’economia. Crediamo nell’impatto positivo che progetti di questo tipo hanno sull’economia nazionale”.