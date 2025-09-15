L’Istat prevede per luglio un incremento congiunturale più marcato delle esportazioni (+1,2%) rispetto alle importazioni (+0,7%). Questo aumento dell’export è principalmente dovuto alla crescita delle vendite verso i paesi extra-UE (+2,4%), mentre le esportazioni verso l’area UE risultano stabili.

Su base annua, le esportazioni mostrano un rialzo del 7,3% in termini monetari e del 6,9% in volume. La crescita del valore dell’export è maggiormente sostenuta nei mercati extra UE (+9,9%), rispetto a quelli intra UE (+4,8%).

Le importazioni registrano un aumento tendenziale del 6,1% in valore, trainato soprattutto dall’area extra UE (+13,1%), mentre l’incremento nei paesi UE è più contenuto (+0,8%). In termini di volume, le importazioni crescono dell’1,1%.

Il saldo commerciale di luglio 2025 si attesta a +7.908 milioni di euro, rispetto ai +6.817 milioni dello stesso mese dell’anno precedente.

Il deficit energetico si riduce, passando da -4.839 milioni di un anno fa a -4.111 milioni, mentre l’avanzo nella bilancia commerciale dei prodotti non energetici aumenta da 11.656 milioni a 12.019 milioni nello stesso periodo.

Nei primi sette mesi del 2025, l’export continua a crescere del 2,9% su base annua, sostenuto principalmente dalle vendite di prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+37,2%), mezzi di trasporto esclusi autoveicoli (+13,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,3%) e metalli di base con prodotti in metallo, esclusi macchinari e impianti (+3,9%).

Tuttavia, altri settori hanno registrato una contrazione nelle vendite, con i cali più rilevanti per coke e prodotti petroliferi raffinati (-18,8%) e autoveicoli (-9,7%).

Sulla base annuale, la crescita delle esportazioni è stata trainata principalmente dagli Stati Uniti, che a luglio hanno registrato un aumento del 24,1%.

L’Istat ha inoltre precisato che i paesi che hanno contribuito maggiormente all’espansione dell’export italiano sono Stati Uniti (+24,1%), Spagna (+13,8%), paesi ASEAN (+37,4%), Francia (+4,7%), Svizzera (+9,5%), Polonia (+12,5%) e Regno Unito (+9,0%).

Gli unici Paesi che hanno fornito contributi negativi sono stati Paesi Bassi (-7,8%), Cina (-4,0%) e Turchia (-2,5%).