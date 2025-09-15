Nella gestione finanziaria prevista per il 2025, INPS prevede accertamenti pari a 565.443 milioni di euro, con un aumento di 11.929 milioni rispetto alle stime precedenti. Gli impegni sono stimati a 557.923 milioni, in crescita di 6.563 milioni rispetto alla seconda Nota di variazione del 2025.

Secondo la nota di assestamento al bilancio 2025, appena approvata dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza del INPS, si prevede un avanzo di 7.520 milioni, che rappresenta un incremento di 5.366 milioni rispetto alle precedenti previsioni di un avanzo di 2.154 milioni.

L’esercizio economico presenta un risultato negativo di 1.738 milioni, in significativo miglioramento rispetto alla stima precedente di -9.287 milioni. Questo dato deriva dalla differenza tra un valore della produzione stimato a 441.401 milioni e un costo della produzione pari a 443.489 milioni, con un saldo positivo aggiuntivo di 350 milioni riferito ad altri proventi e oneri.

Le uscite previste per pensioni ammontano a 326.690 milioni, mentre il sostegno al reddito è stimato a 21.183 milioni, di cui 15.232 milioni destinati ai trattamenti di disoccupazione, con una crescita del 2,8% rispetto alle previsioni precedenti.

Per quanto riguarda le prestazioni di inclusione sociale, le uscite previste sono di 36.505 milioni. Queste comprendono prestazioni per invalidità civile pari a 23.413 milioni e assegni e pensioni sociali per 6.759 milioni. La spesa per gli assegni di inclusione rimane invariata a 5.692 milioni, così come il supporto per la formazione, fissato a 641 milioni.