In una seduta favorevole per i titoli del settore moda e lusso, sostenuti dall’aumento dei dati sulle vendite di gioielli e cosmetici in Cina, gli esperti del mercato hanno analizzato le potenziali mosse riguardanti l’acquisizione di Armani. Lo stilista ha indicato nei suoi lasciti tre nomi principali: Lvmh, L’Oreal e EssilorLuxottica, ma gli analisti tendono a favorire il primo gruppo.

La spinta all’acquisto nel comparto è stata rinforzata anche dall’attenzione verso Kering, che ha registrato un rialzo di quasi il 5% a Parigi, in concomitanza con l’insediamento di Luca de Meo come nuovo amministratore delegato. Nel frattempo, a Piazza Affari il titolo di Brunello Cucinelli è cresciuto del 3%, favorito dall’avvio di copertura da parte di JPMorgan con consiglio “overweight”.

Anche Lvmh ha evidenziato un progresso del 2,5% sempre a Parigi. Secondo gli analisti di Equita, è proprio il gruppo guidato da Bernard Arnault a offrire le maggiori prospettive per l’acquisizione di Armani, sebbene non si escluda un interesse per una quota minoritaria da parte di EssilorLuxottica. L’attenzione verso L’Oreal appare invece più contenuta.

Equita ha sottolineato:

“Se Lvmh dovesse acquisire Armani, vedremmo maggiori opportunità di migliorare il rendimento del brand nel suo core business, più allineato con la concentrazione del gruppo nelle attività di Fashion & Leather Goods. In secondo luogo, potrebbe emergere la possibilità di internalizzare progressivamente le licenze per occhiali e prodotti beauty al momento delle rispettive scadenze, seppure non nell’immediato”.