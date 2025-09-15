Il credito rialza la testa, ma i tassi per i mutui salgono ancora. È questo in sintesi il quadro che emerge dai dati di agosto 2025 pubblicati dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che mostrano una leggera ripresa dei finanziamenti a famiglie e imprese, seppur con dinamiche contrastanti per i tassi d’interesse.

La spinta di famiglie e imprese

Ad agosto si è registrata una moderata accelerazione dei prestiti complessivi, che si sono attestati a un +1,4% su base annua. Un passo avanti rispetto al +1,3% del mese di luglio. Il dato è trainato principalmente dalle famiglie, per le quali i prestiti segnano un incremento del +2%, l’ottavo mese consecutivo di crescita. Anche le imprese mostrano un segnale di vitalità, con i finanziamenti in aumento dello 0,7%, il secondo mese consecutivo in territorio positivo.

Tassi: mutui in salita, finanziamenti alle imprese in calo

Analizzando i tassi d’interesse, il quadro si fa più complesso. Il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese è sceso al 3,42% dal 3,50% del mese precedente. Al contrario, il tasso medio sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni è salito al 3,31% rispetto al 3,20% di luglio. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi quelli in essere) è invece sceso leggermente al 3,92% dal 3,94%.

Raccolta e crediti deteriorati: segnali di solidità

Per quanto riguarda la raccolta, i dati confermano la solidità del sistema. La raccolta diretta (depositi e obbligazioni) è in crescita del 2,5% su base annua, mentre i soli depositi salgono del 2,7%. La raccolta indiretta, ovvero gli investimenti in titoli, ha registrato un notevole incremento di 175,1 miliardi di euro tra luglio 2024 e luglio 2025. Un altro dato positivo riguarda la qualità dei bilanci bancari. I crediti deteriorati netti continuano a scendere, attestandosi a 29,5 miliardi di euro a luglio 2025, in calo rispetto ai 30,2 miliardi di marzo. Questo rappresenta solo l’1,41% dei crediti totali, un livello ben al di sotto del picco del 9,8% raggiunto nel 2015.