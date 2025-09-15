Il Lazio si lancia alla conquista dei mercati nordamericani. Con l’iniziativa “Taste Lazio International Buyer Program”, una trentina di aziende canadesi e statunitensi hanno incontrato sul territorio laziale imprenditori del settore agroalimentare, con l’obiettivo di incrementare le esportazioni, rafforzare le collaborazioni internazionali e consolidare l’identità del Lazio come sinonimo di qualità, gusto e innovazione. L’evento, organizzato dall’Italian Delegation Made in Italy in collaborazione con la Regione Lazio e Arsial, si svolgerà tra Terracina, Aprilia, Palestrina, Genazzano e San Cesareo, e punta a fare della Florida la porta d’ingresso privilegiata per il Nord America.

Qualità contro i dazi: la sfida del gusto laziale

Nonostante il contesto internazionale caratterizzato da tensioni sui dazi, il settore agroalimentare laziale si mostra fiducioso. Romina Nicoletti, Presidente di MRO – Italian Delegation Made in Italy, ha dichiarato: “Le politiche dei dazi non ci riguardano perché i nostri prodotti sono insostituibili e unici“. A ribadire questo concetto è stato anche il presidente della Regione, Francesco Rocca: “È la qualità che fa la differenza. Il governo sta negoziando e facendo un buon lavoro rispetto al punto di partenza sui dazi. Il dibattito sui dazi non è nato oggi ma nel primo semestre abbiamo registrato una crescita. È segno che la qualità va avanti e viene premiata”.

Il ruolo delle istituzioni e il modello Lazio

L’iniziativa testimonia il forte impegno delle istituzioni nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. L’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, ha sottolineato come l’agroalimentare sia uno dei pilastri dell’economia regionale: “Con il Taste Lazio International Buyer Program, la Regione conferma il proprio impegno nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, rafforzando la sinergia tra istituzioni, imprese e mercati esteri. Puntare su una regione come la Florida, crocevia commerciale e culturale, significa costruire ponti solidi verso nuove opportunità di sviluppo. È un investimento strategico per la crescita del nostro tessuto produttivo e per il riconoscimento globale della qualità dei prodotti del territorio laziale”. Anche il Presidente di Arsial, Massimiliano Raffa, ha evidenziato l’importanza del “Modello Lazio” di promozione: “Da oltre un anno, abbiamo messo in campo un nuovo modello di promozione, il Modello Lazio, che unisce la forza delle istituzioni e la capacità delle imprese di raccontare al mondo la qualità, la storia e l’innovazione dei nostri prodotti. La Florida, punto strategico di accesso al mercato nordamericano, rappresenta il primo tassello di un progetto che guarda lontano“.

Il percorso di incontri si concluderà con una cena stellata “Sapori del Lazio” curata dallo Chef Marco Bottega, dedicata ai prodotti simbolo del territorio, e vedrà la partecipazione di partner istituzionali come la Contea di Broward, in Florida, e l’Ambasciata USA in Italia, rappresentata da Ornella Bettini, Senior Agricultural Specialist.