Questa mattina il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha effettuato una visita nello stabilimento di Alstom Ferroviaria situato a Savigliano, provincia di Cuneo. Con un organico superiore a 110 dipendenti, questa struttura rappresenta il principale polo produttivo della multinazionale Alstom in Italia, operante nel settore della produzione di materiale rotabile.

Il ministro ha sottolineato l’importanza strategica del sistema ferroviario per lo sviluppo nazionale, sia in termini infrastrutturali sia riguardo al materiale rotabile. Ha affermato:

“Con i fondi del PNRR abbiamo effettuato un investimento significativo, ma la nostra azione non si ferma qui. È fondamentale garantire continuità agli investimenti, puntando su competitività, innovazione e tecnologia. Attualmente gli utenti stanno affrontando alcune difficoltà dovute ai cantieri che interessano linee ancora operative, tuttavia questi interventi produrranno benefici duraturi per il Paese.”

Ha poi aggiunto:

“L’obiettivo è continuare a investire per migliorare il trasporto passeggeri e ampliare l’attenzione verso il settore delle merci, ancora poco sviluppato.”

Il ruolo di Alstom nella rivoluzione ferroviaria

Durante la visita, il ministro si è soffermato sull’importanza di Alstom, che oltre alla produzione di treni ad alta velocità e piattaforme destinate al trasporto regionale, sta portando avanti lo sviluppo della tecnologia dei treni a idrogeno e di un nuovo modello regionale capace di raggiungere i 200 km/h.

Il ministro ha dichiarato:

“Alstom rappresenta un partner strategico, come testimonia la sua lunga storia ultracentenaria e l’impegno costante nel settore ferroviario a tutto tondo. È un vero orgoglio italiano.”

Un impulso all’economia locale e europea

Accompagnato dall’europarlamentare Giovanni Crosetto, originario di Cuneo, il ministro ha valutato anche l’importanza di Alstom come motore economico. Crosetto ha detto:

“Alstom non è solamente un elemento di prestigio per la nostra provincia, ma un vero volano per l’economia territoriale. La visita del ministro conferma il ruolo cruciale che questa realtà svolge non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto europeo.”