È stato inaugurato il primo volo dimostrativo che collega Fano all’aeroporto di Roma Urbe. Questo rappresenta un esempio concreto del nuovo modello di mobilità a corto raggio denominato Regional Air Mobility (RAM) in Italia, che mira a integrare i territori con gli altri sistemi di trasporto, creando una rete nazionale flessibile, intelligente e capillare, con vettori pet friendly, come sottolinea Enac. Per questa occasione è stato utilizzato un King Air B200 a 9 posti per collegare le coste adriatica e tirrenica.

Alexander D’Orsogna, direttore generale di Enac, ha dichiarato:

“La mobilità aerea regionale rappresenta la nuova frontiera del trasporto aereo da e per gli aeroporti territoriali. Non si tratta più solo di business aviation e scuole di volo, ma di offrire servizi accessibili a un pubblico più vasto grazie a costi operativi contenuti, resi possibili dall’innovazione tecnologica degli aeromobili di nuova generazione e da un modello di business innovativo introdotto da Enac.”

L’obiettivo è quello di realizzare collegamenti efficienti, in particolare per i percorsi trasversali dell’Italia. Grazie a questi voli sarà possibile raggiungere, in meno di 50 minuti, l’aeroporto di Fano da quello di Roma Urbe, anziché impiegare quasi quattro ore come attualmente.

Enac considera questa iniziativa il primo passo verso la creazione di una rete nazionale capillare a corto raggio, dal momento che la sua divisione Enac Servizi gestisce 21 aeroporti in punti strategici della penisola, oltre a un eliporto sull’isola di Capri.

Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, ha spiegato:

“Abbiamo avviato un consistente programma di investimenti finalizzato a rendere gli scali più attrattivi e resilienti. Grazie a questo nuovo paradigma sarà possibile immaginare scenari di intermodalità aria/aria per raggiungere destinazioni spesso distanti dai tradizionali circuiti di massa, offrendo modalità di viaggio innovative.”