L’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso della lista civica «È ora», che sostiene la candidatura di Alessandro Tomasi alle elezioni regionali in Toscana per il centrodestra.

Dalle prime verifiche è emerso che molte delle firme raccolte, circa 900 in totale, sono state invalidate a causa di un vizio formale. Questo ha fatto scendere il numero delle firme valide al di sotto della soglia minima richiesta, fissata a 700.

I promotori della lista hanno ora a disposizione 24 ore per presentare un secondo ricorso, questa volta rivolto all’ufficio centrale regionale. Il ricorso verrà presentato nei termini previsti, con una decisione definitiva attesa entro le 48 ore successive.