Intesa Sanpaolo e il Dipartimento Welfare della Regione Puglia hanno presentato un’iniziativa congiunta alla Fiera del Levante di Bari. Il progetto, guidato dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, mira a offrire un percorso di alfabetizzazione finanziaria alle fasce socialmente vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per l’empowerment economico e sociale, fondamentali per riconquistare autonomia e libertà.

Il ruolo dell’educazione finanziaria nella lotta alla violenza di genere

Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha sottolineato come l’alfabetizzazione finanziaria sia un fattore decisivo per l’inclusione sociale e un antidoto alle disuguaglianze. Intervenire sul piano economico significa agire sulle condizioni strutturali che alimentano la dipendenza e la vulnerabilità. Questo accordo si affianca a iniziative già esistenti, come la Dote per l’empowerment e l’autonomia, rafforzando le politiche di contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa non offre solo strumenti per la gestione del denaro, ma anche risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale ed economica.

Percorso formativo e continuità educativa

Il progetto prevede un corso strutturato in tre moduli di due ore ciascuno, che affronteranno temi cruciali come la gestione del budget personale, il ruolo delle banche, l’indebitamento e le basi dell’investimento. Parallelamente, sarà fornita formazione alle operatrici dei centri antiviolenza per garantire la continuità del percorso e un supporto duraturo alle donne assistite.

Un investimento per un futuro più autonomo e sicuro

Giovanna Paladino, Direttrice e curatrice del Museo del Risparmio, ha aggiunto che sostenere le donne in difficoltà significa anche aiutarle a comprendere e gestire il proprio denaro, una competenza spesso negata. Il Museo del Risparmio mette a disposizione la sua esperienza per creare percorsi educativi che raggiungano le comunità più fragili. Questa collaborazione con la Regione Puglia rafforza la rete di protezione sociale, fornendo conoscenze che contribuiscono a spezzare il circolo della violenza e a costruire un futuro più autonomo e sicuro.

Un modello di collaborazione pubblico-privato

La partnership tra istituzioni pubbliche e private è un esempio virtuoso di risposta a bisogni sociali complessi. La partecipazione al progetto è gratuita e si inserisce in una più ampia strategia regionale per i diritti e le pari opportunità. L’educazione finanziaria è vista come un potente strumento di inclusione ed empowerment, capace di fare la differenza nella vita di chi ha subito violenza, restituendo la capacità di pianificare, scegliere e decidere per sé.

Prevenzione e rinascita sociale

L’iniziativa è un elemento chiave di una strategia più vasta per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Puglia, riconoscendo che l’autonomia economica è uno degli assi portanti per uscire dalla vulnerabilità. In un contesto in cui la violenza economica è una forma insidiosa e poco visibile di sopraffazione, questo progetto è un segnale di cambiamento che mette la conoscenza e la consapevolezza al centro della rinascita personale e sociale.