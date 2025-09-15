Il mercato dei tubi in poliolefina è proiettato a crescere a un CAGR del 5,9% nel periodo 2025-2035. La crescita è guidata dalla crescente popolarità di questi materiali – principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP) – che si distinguono per la loro resistenza, flessibilità, e capacità di resistere alla corrosione, rendendoli una valida alternativa a materiali tradizionali come acciaio e rame. Lo dice un report di Orion Market Research.

Irrigazione e tecnologia, i motori della crescita

Un fattore chiave di questa espansione è l’adozione sempre più diffusa di sistemi di irrigazione come lo sprinkler e il drip irrigation. In un contesto di crescente scarsità idrica, questi sistemi permettono una gestione dell’acqua più efficiente, un’esigenza che si sposa perfettamente con le caratteristiche dei tubi in poliolefina, noti per la loro efficienza e lunga durata. A tal proposito, il governo indiano ha lanciato un’iniziativa ambiziosa per coprire 10 milioni di ettari con questi sistemi entro cinque anni, sostenuta da un fondo di 1,2 miliardi di dollari gestito dalla National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Il mercato è anche spinto da significativi progressi tecnologici. Diverse aziende stanno investendo in ricerca e sviluppo per produrre tubi più avanzati. A gennaio 2024, Borouge ha introdotto nuove soluzioni in poliolefina per il Medio Oriente e il Nord Africa, focalizzate sul miglioramento di flessibilità, durata e sostenibilità. Questa innovazione riflette una tendenza più ampia nel settore, dove i produttori cercano di offrire materiali ad alte prestazioni per progetti infrastrutturali in crescita, dalla distribuzione del gas alla gestione delle acque reflue.