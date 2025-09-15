Le borse asiatiche hanno chiuso la giornata in crescita, sostenute dal calo delle preoccupazioni riguardanti i dazi imposti dagli Stati Uniti e dalle aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Durante la seduta, l’indice Msci Asia Pacific ha raggiunto 220,71 punti, superando il precedente massimo storico di 220,64 punti registrato a febbraio 2021.

Nonostante i recenti dati sulla produzione industriale, la Cina mantiene un andamento positivo. In particolare, la borsa di Hong Kong ha guadagnato lo 0,1%, mentre il mercato di Shenzhen è salito dello 0,6%; al contrario, Shanghai ha evidenziato una lieve flessione dello 0,09%. Anche Seul ha mostrato un incremento dello 0,3%, mentre Mumbai è rimasta praticamente stabile con una variazione negativa dello 0,08%. La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività nazionali.

La giornata è stata caratterizzata da un limitato rilascio di dati macroeconomici: dall’Eurozona sono attese le cifre sulla bilancia commerciale, mentre dagli Stati Uniti si monitorano gli sviluppi del settore manifatturiero nello Stato di New York.