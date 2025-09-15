L’attore Javier Bardem ha attirato l’attenzione sulla causa palestinese durante la 77ª edizione degli Emmy Awards, svoltasi a Los Angeles, indossando una kefiah al collo sul red carpet, simbolo di solidarietà verso il popolo di Gaza.

Nel corso di un’intervista, Bardem si è espresso con chiarezza a sostegno del movimento che appoggia i civili nella Striscia di Gaza, dichiarando inoltre di essere membro dell’associazione Film Workers for Palestine, che conta più di 4000 aderenti. Con fermezza, ha richiamato l’attenzione sull’operato della International Association of Genocide Scholars, un’organizzazione dedita allo studio dei genocidi, che ha definito quanto accade a Gaza come un vero e proprio genocidio, un termine però omesso dall’ultima risoluzione delle Nazioni Unite riguardante il conflitto tra Israele e Palestina.

Con il chiaro slogan «Free Palestine» – «Palestina libera» – Bardem ha denunciato la situazione di continuo assedio a cui è sottoposta la popolazione di Gaza e ha lanciato un appello al boicottaggio di tutti quei gruppi e istituzioni cinematografiche che risultano complici o coinvolti nel sostenere, direttamente o indirettamente, il genocidio e il regime di apartheid esercitato da Israele.