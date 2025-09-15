Asterion Industrial Partners, società di investimento con un ampio portafoglio italiano che include Retelit, Samso (efficienza energetica), Abio (biometano), Revalue Energies e 2i Aeroporti (gestore di otto aeroporti), ha annunciato oggi la chiusura del suo terzo fondo, Asterion Industrial Infra Fund III Fcr, che ha raccolto oltre 3,4 miliardi di euro in meno di 18 mesi.

Il Fund III, come spiegato in una nota, manterrà la stessa strategia dei fondi precedenti, concentrandosi su investimenti in infrastrutture mid-market in Europa occidentale, con particolare attenzione ai settori delle telecomunicazioni, energia, servizi pubblici e mobilità. I mercati principali di riferimento sono il Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Germania e Irlanda.

Il fondo ha superato l’obiettivo iniziale di 3,2 miliardi di euro, raggiungendo un capitale complessivo di 3,65 miliardi, che include anche gli impegni destinati ai co-investimenti. Dal lancio, circa il 40% del capitale è già stato allocato in quattro operazioni nei settori dell’energia e della mobilità, per un totale superiore a 1,2 miliardi di euro.

Winnie Wutte, Founding Partner di Asterion Industrial, ha dichiarato:

“Siamo pienamente consapevoli della grande responsabilità legata alla gestione di capitali di terzi e proseguiremo con impegno per garantire rendimenti distintivi, in linea con la nostra cultura aziendale e i nostri valori fondamentali.”

In Italia, Asterion ha costruito un portafoglio che comprende Retelit (connettività in fibra e soluzioni ICT), Samso (efficienza energetica), Abio (biometano), Revalue Energies (fonti rinnovabili con 2,2 GW in sviluppo) e 2i Aeroporti, che gestisce otto scali, tra cui gli aeroporti di Linate, Malpensa, Napoli e Torino. Il track record italiano include inoltre due importanti dismissioni: Asterion Energies, venduta a Repsol, e la utility integrata Sorgenia, con una capacità di 5 GW.

La presenza locale è rafforzata da un team composto da otto professionisti italiani, tra cui un Partner e due Operating Partner, supportati da un Industrial Advisor. Inoltre, il contributo diretto degli investitori italiani è presente in tutti i fondi del gruppo.