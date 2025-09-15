Amplifon accelera sul fronte della sostenibilità e presenta la sua nuova strategia climatica, battezzata “Listening to our Planet”. Il piano, validato dalla Science Based Target Initiative (Sbti), mira a un significativo taglio delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015. L’iniziativa segna un ulteriore passo nell’integrazione dei fattori ESG nel business del gruppo.

Obiettivi ambiziosi al 2030

La roadmap di Amplifon si prefigge obiettivi chiari e misurabili entro la fine del decennio. L’azienda intende ridurre del 42% le emissioni dirette di gas serra entro il 2030, prendendo come riferimento il 2023. Parallelamente, un target di riduzione del 25% è stato fissato per le emissioni indirette. Queste ultime includono una vasta gamma di ambiti, dai beni e servizi acquistati alla logistica, dagli spostamenti dei dipendenti all’utilizzo dei prodotti venduti e alle attività dei franchisee.

Il piano estende la responsabilità anche alla filiera: entro il 2030, il 44,36% dei fornitori, in termini di emissioni relative ai beni e servizi, dovrà avere a sua volta obiettivi di riduzione basati su criteri scientifici.

La voce del CEO

A commento della strategia, il CEO di Amplifon, Enrico Vita, nella foto, ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso. “L’avvio di una strategia climatica validata scientificamente rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di piena integrazione dei fattori Esg nel nostro business. L’assunzione di impegni concreti di riduzione delle nostre emissioni dirette e indirette nel medio termine, infatti, si associa al piano di sostenibilità che abbiamo lanciato lo scorso anno con 20 obiettivi concreti e misurabili al 2026, 2028 e 2030 nelle aree prodotto e servizio, etica e responsabilità ambientale, persone e comunità. Vogliamo continuare a crescere in modo sempre più responsabile e sostenibile”.