Il rischio Francia (nella foto, il presidente Emmanuel Macron) si conferma un elemento di pressione sulla Banca centrale europea. L’elevato debito pubblico, oltre il 110% del Pil, e un deficit persistente si combinano con l’instabilità politica, portando a un aumento dei premi per il rischio, sebbene i mercati abbiano reagito finora con moderazione. L’attenzione è rivolta alle prossime decisioni della BCE: un inasprimento generalizzato delle condizioni finanziarie, incoerente con il target d’inflazione, potrebbe spingere a un taglio dei tassi. Al contrario, tensioni concentrate sul debito francese chiamerebbero in causa il Transmission Protection Instrument (TPI), che però non può compensare squilibri derivanti da scelte politiche interne.

Un pericolo per tutta l’eurozona

Secondo un paper del Centro studi di Unimpresa, la Francia pesa per oltre il 20% del debito complessivo dell’eurozona e più della metà dei suoi titoli è in mano a investitori esteri. Uno shock di fiducia a Parigi avrebbe ripercussioni immediate sull’intera area euro. Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, sottolinea: «Il rischio Francia non può essere sottovalutato: la seconda economia dell’area euro vive una condizione di instabilità politica e fiscale che rischia di pesare non solo sui mercati, ma anche sulle scelte della Banca centrale europea».

I conti in rosso di Parigi

La Francia, con un Pil di circa 3.200 miliardi di euro, è oggi uno degli elementi di maggiore vulnerabilità per la stabilità finanziaria europea. Il debito pubblico è salito oltre il 110% del Pil e il deficit supera il 5%. Questa situazione ha portato le agenzie di rating a segnalare i rischi, con Fitch e Moody’s che mantengono un outlook negativo e S&P che ha abbassato il giudizio a “AA-” già nel 2023. Al momento, la reazione dei mercati appare contenuta, con lo spread Btp-Bund e Bono-Bund in aumento di 10 e 7 punti base tra il 14 e il 27 agosto.

Le opzioni della BCE

Il “rischio Francia” condiziona direttamente le opzioni di politica monetaria della BCE. In caso di restrizione generalizzata, la Banca centrale potrebbe considerare un’accelerazione del ciclo di riduzione dei tassi. Se le tensioni restassero concentrate sul mercato francese, lo strumento di riferimento sarebbe il TPI, che però non può essere utilizzato per affrontare difficoltà derivanti da scelte politiche interne o da politiche fiscali insostenibili. L’intervento della BCE potrebbe essere giustificato solo per contenere eventuali fenomeni di contagio verso altri Paesi.