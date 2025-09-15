A Roma l’autunno si tinge di Oriente. Il Festival della Cultura Cinese animerà il quartiere Eur nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre. L’evento, organizzato dalla Federazione Internazionale Comunità Cinese di Roma, celebra i 55 anni di amicizia tra Italia e Cina, con il patrocinio di diverse istituzioni tra cui l’Ambasciata Cinese, il Comune di Roma e il Municipio IX.

Un week-end tra tradizione e integrazione

Il Laghetto dell’Eur e il Lungolago di viale Oceania faranno da cornice a un evento che vuole mostrare alla Capitale la cultura tradizionale cinese e promuovere gli scambi tra le due nazioni. Il programma prevede la tradizionale Regata Dragon Boat, che vedrà sfidarsi otto squadre di vogatori cinesi provenienti da tutta Europa contro sei squadre italiane. Non mancheranno spettacoli di teatro, wushu, danze nazionali e musica tradizionale cinese, a sottolineare la capacità di integrazione e contaminazione tra le due culture.

Tra sapori e antiche arti

Gli amanti della cultura e della cucina asiatica potranno godere di una mostra mercato che esporrà oggetti e liturgie tipiche: dalle ceramiche alla calligrafia, fino all’antica arte del tè. Gli stand enogastronomici offriranno un assaggio dei sapori della Cina, con ravioli, riso fritto e dolci cinesi. La presentazione dell’evento è avvenuta a Parco del Ninfeo con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle associazioni cinesi, tra cui Augusto Gregori, vicepresidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, presidente del Municipio IX, e Zhang Xiao, console dell’Ambasciata Cinese. La ricorrenza è stata celebrata anche da Enzo, il robot simbolo dell’evento.