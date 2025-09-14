Vimar continua il suo percorso di crescita integrando i principi ESG nella sua strategia aziendale. Con la presentazione della terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, l’azienda conferma il suo impegno verso uno sviluppo responsabile, attento all’ambiente, alle persone e alla comunità. Questo nonostante il 2024 sia stato un anno di importanti cambiamenti normativi europei.

L’ambiente al centro: riciclo record e energie rinnovabili

I risultati misurati nel 2024 dimostrano un concreto impegno nella riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda ha aumentato l’uso di energia rinnovabile, ha adottato processi produttivi ecocompatibili e ha investito in nuove tecnologie, espandendo in particolare il proprio parco fotovoltaico. Un’analisi approfondita delle lavorazioni ha portato all’adozione di un modello circolare mirato a minimizzare i consumi. Il 37% dei materiali impiegati proviene da fonti di riciclo, mentre il 20% dei materiali usati nella produzione e nel packaging è costituito da risorse rinnovabili. Il dato più significativo riguarda però la gestione dei rifiuti: la media complessiva di quelli destinati a recupero e riciclo ha raggiunto il 97%, con tre stabilimenti su quattro che hanno toccato il 100%.

Investimenti nelle persone e nella comunità

Oltre ai risultati ambientali, Vimar ha continuato a investire nel benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, attraverso programmi di crescita professionale e personale. L’impegno sociale si estende anche alla comunità, con progetti educativi realizzati in collaborazione con scuole e università, volti a supportare la formazione dei giovani talenti. Il Bilancio conferma inoltre la solidità finanziaria dell’azienda e la creazione di valore per gli azionisti, consolidando la sua performance economica.