Un importante progetto per il futuro del Porto di Ravenna ha ricevuto il via libera. Si tratta del potenziamento dello scalo merci in sinistra del Canale Candiano, un intervento strategico che prevede l’aggiunta di sette nuovi binari elettrificati e centralizzati, per un totale di dodici. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza spostando i treni con merci pericolose fuori dall’area urbana e, al contempo, rendere lo scalo più efficiente e competitivo a livello europeo.

Sicurezza ed Efficienza al Centro del Progetto

L’intervento, che rientra nell’ambito della Zona logistica semplificata (ZLS), è il risultato di una collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, RFI, Autorità Portuale e Comune di Ravenna. La sua approvazione da parte della Giunta comunale e della commissione consiliare è il primo passo verso l’inizio dei lavori. RFI è pronta a lanciare la gara d’appalto all’inizio del 2026. L’introduzione di nuovi binari e una nuova linea di trazione elettrica garantiranno una gestione più fluida del traffico ferroviario, riducendo anche l’impatto ambientale.

Le Voci degli Attori Principali

Michele de Pascale e Irene Priolo, rispettivamente presidente della Regione e assessora regionale alle Infrastrutture, hanno sottolineato l’importanza dell’opera: “Il potenziamento dello scalo merci in sinistra Candiano è un passaggio strategico per il futuro del porto di Ravenna e per la piena operatività della ZLS. È un’opera che innalza gli standard di sicurezza e di efficienza del nostro sistema portuale. Ravenna sarà così in grado di gestire volumi sempre maggiori riducendo l’impatto ambientale e garantendo la massima affidabilità operativa. Questo scalo, insieme agli altri interventi in corso sul porto e al quadro di semplificazioni della ZLS, rafforza l’Emilia-Romagna dotandola di un sistema logistico integrato capace di competere con i più importanti snodi europei. È un passaggio che consentirà di attrarre nuovi investimenti e consolidare il ruolo di Ravenna come hub logistico e produttivo di primo livello nel Mediterraneo. Qui non si gioca solo una partita locale, ma si misura la capacità della nostra regione e del Paese di dotarsi di un porto moderno, interconnesso e sostenibile, all’altezza delle sfide globali”.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha espresso la sua soddisfazione: “un primo importante passo, per il quale abbiamo velocizzato il più possibile il nostro iter, verso un Porto che nei prossimi anni sarà sempre più all’avanguardia per poter competere con gli altri scali anche dal punto di vista logistico. Questo intervento, che testimonia la fattiva collaborazione tra tutti i soggetti interessati, rappresenterà un importante potenziamento di un’infrastruttura strategica per città e Regione in un’ottica di sviluppo sostenibile. Ho più volte sottolineato l’importanza, da parte dell’amministrazione, di ricoprire un ruolo di regia rispetto ad un porto che si conferma imprescindibile per l’intera Emilia-Romagna. Anche per questo, dovremo continuare a lavorare in maniera sinergica per sbloccare investimenti finalizzati a nuovi interventi relativi ai collegamenti”.

Francesco Benevolo, commissario straordinario dell’Autorità Portuale, ha definito il progetto “strategico che renderà il porto di Ravenna un hub portuale e logistico ancora più competitivo, nel segno di una reale sostenibilità e di una sempre più efficiente rete intermodale al servizio delle merci e della città”.

Infine, Chiara De Gregorio di RFI ha aggiunto che il potenziamento “renderà possibile l’incremento del servizio, l’incentivazione della logistica intermodale e la decongestione dell’impianto di Ravenna con conseguenze positive sulla regolarità della circolazione del traffico passeggeri. Un risultato importante ottenuto grazie alla sinergia con il territorio”.