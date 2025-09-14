Milano e Roma si confermano i principali poli del mercato italiano degli uffici, con dinamiche che riflettono le tendenze europee ma mantengono peculiarità locali. Secondo uno studio di JLL, la domanda di spazi in entrambe le città è dominata da tecnologia, finanza e servizi professionali, settori che, insieme alla pubblica amministrazione, rappresentano oltre il 60% dell’assorbimento totale nel 2024. Questa forte concentrazione sta portando a una crescente pressione sui canoni di locazione, in particolare nelle aree centrali.

Milano e Roma: Strategie Complementari

Milano si distingue come un hub economico-finanziario, dove i settori dei servizi professionali, del banking & finance e della tecnologia guidano il 60% della domanda. La forte richiesta sta spingendo al rialzo i canoni prime, che hanno raggiunto 740 €/mq/anno nel CBD Duomo. A Roma, invece, è la Pubblica Amministrazione a giocare un ruolo cruciale, concentrando il 67% dell’attività nel CBD. Sebbene gli studi legali e i servizi professionali mostrino strategie locative simili a Milano, i settori IT e manifatturiero trovano spazi più competitivi nel quartiere EUR.

Il Settore Life Science in Crescita

Un’ulteriore tendenza di rilievo è l’espansione del settore Life Science, specialmente a Milano. Nel 2024, questo segmento ha assorbito oltre 30.000 mq, un dato significativo che supera la media decennale. Le aziende farmaceutiche multinazionali stanno creando nuovi poli strategici in aree periferiche come Segrate e Milanofiori, pur mantenendo sedi di rappresentanza nelle zone centrali come Porta Nuova.

Le Implicazioni di Mercato e il Commento dell’Esperta

La concentrazione della domanda in poche aree sta creando uno squilibrio tra offerta e domanda di spazi di alta qualità, con conseguente incremento dei canoni e riduzione della vacancy. Milano riesce a gestire meglio questa situazione grazie a una maggiore disponibilità di immobili di nuova generazione (Grade A), mentre a Roma l’incremento dei prezzi è determinato in gran parte dallo scarso numero di immobili di pregio.

Stefania Campagna, Head of Leasing Advisory di JLL Italia, ha commentato i risultati: “L’analisi del mercato italiano degli uffici rivela una solida resilienza e un chiaro allineamento con le dinamiche europee: tecnologia, banking & finance e servizi professionali continuano a essere i pilastri della domanda, coprendo oltre il 60% dell’assorbimento nel 2024. Le peculiarità di Milano e Roma – Milano come hub economico-finanziario, Roma come centro decisionale istituzionale – hanno determinato scelte locative che stanno generando pressioni crescenti sui canoni delle aree centrali e una maggiore competizione per spazi di qualità.“