Durante la convention dei socialisti a Bologna, Giuseppe Conte ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno in Campania e Calabria al progetto progressista, sottolineando come potrebbe rappresentare una svolta significativa in queste regioni e invitando a puntare decisamente alla vittoria.

Elly Schlein, intervenendo alla festa del Fatto, ha espresso un giudizio netto su Roberto Fico, definendolo «la più grande promessa di rinnovamento» e «il candidato più forte». Ha poi evidenziato una situazione politica delicata a Roma, ricordando la recente vicenda delle dimissioni di un sindaco eletto in circostanze problematiche. La sua riflessione si è focalizzata sull’importanza di mantenere l’unità tra partito e coalizione per garantire a Fico non solo la vittoria ma anche una leadership stabile, senza rischi di contestazioni immediate dopo l’elezione.

Il riferimento al governatore uscente non è casuale. Schlein ha infatti ricordato che il Partito Democratico in Campania avrebbe dovuto svolgere un congresso aperto a più candidati, ma si è invece presentato unicamente De Luca. Ha quindi annunciato che la proposta di un congresso unitario, avanzata dalla sua area politica, sarà uno strumento utile per rafforzare la candidatura di Roberto Fico e per scongiurare future contestazioni al suo operato.

Roberto Fico sta affrontando diversi incontri strategici in queste settimane. Tra gli interlocutori recenti figurano Sandro Ruotolo e Paolo Mancuso. Si valuta la possibile costituzione di un comitato etico, che comprenderebbe anche il magistrato Mancuso, ex presidente del Pd di Napoli, e il parlamentare dei 5Stelle Federico Cafiero de Raho. Questo organismo avrebbe il compito di vagliare le candidature più delicate e di definire regole rigide per garantire la cosiddetta «lista pulita».

Restano ancora da stabilire i criteri precisi: chi dovrà essere escluso, se gli indagati, gli imputati o anche coloro che hanno subito prescrizioni. La questione è rilevante, considerando che diverse candidature rischiano di essere annullate proprio per queste ragioni.

Roberto Fico ha dichiarato:

«In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti delle forze politiche e civiche interessate a partecipare alla coalizione progressista per le elezioni regionali in Campania. Nelle prossime ore convocheremo un tavolo di lavoro per discutere dettagliatamente temi e obiettivi su cui costruire un programma condiviso».

La costruzione di questa coalizione riflette un momento delicato e cruciale della politica regionale, dove la definizione di alleanze, regole di candidatura e programmazione sarà fondamentale per persistere in un contesto elettorale competitivo.

Tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico emerge un altro De Luca, Piero, che assume il ruolo di pacificatore. Il suo compito è quello di mitigare le tensioni generate dal rapporto complicato con il padre, il governatore, e allo stesso tempo di mediare come segretario regionale del Partito Democratico. Una mediazione tanto più delicata considerando che la sua lista si troverà in competizione con quella paterna.

Il deputato dem ha descritto così la situazione: «Tra il governatore e il candidato del campo largo c’è una dialettica fisiologica. Io lavorerò, come faranno tutte le forze politiche, per costruire una sintesi programmatica sui temi, sui contenuti, sui progetti e sulle strategie da attuare nei prossimi anni in Campania».

Riguardo ai presunti veti contro la candidatura di Roberto Fico, ha aggiunto: «Ho visto cadere tutti i veti, non ci sono mai stati ostacoli o pregiudizi nei confronti di questa candidatura. Credo che le settimane recenti abbiano visto un lavoro importante e costruttivo».

Alla domanda sulle tensioni quotidiane, ha risposto: «Ritengo che chiunque partecipi al dibattito lo faccia in buona fede, con la volontà sincera di tutelare e sostenere i cittadini campani».

Nei prossimi giorni è prevista una prima riunione per gettare le basi di un lavoro più approfondito sui contenuti, con la costituzione di gruppi tematici dedicati. L’obiettivo è creare una piattaforma programmatica che valorizzi le esperienze positive realizzate negli ultimi dieci anni, puntando a traguardi ancora più ambiziosi.

Un Impegno Condiviso

Questa visione è stata sottolineata anche da Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva, che ha dichiarato: «Stiamo lavorando all’interno di una coalizione solida, basata su dieci anni di buona amministrazione e su un progetto forte e condiviso».

La Boschi ha inoltre rivendicato il risultato ottenuto cinque anni fa, il più significativo per Italia Viva, con una percentuale del 9%. «La nostra lista è molto robusta. Maggiori saranno i nostri consensi, maggiore sarà il peso che potremo esercitare all’interno del centrosinistra».