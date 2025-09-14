Matteo Salvini ha espresso un forte turbamento riguardo all’omicidio di Charlie Kirk, il giovane attivista conservatore ucciso durante un incontro pubblico: «Quello che sta accadendo mi ha colpito come mai mi era accaduto. Mai, da trent’anni a oggi. C’è un prima e un dopo». Lo stesso leader leghista ha aggiunto di aver pianto per l’accaduto.

Alla domanda se fosse l’odio a colpirlo, ha risposto: «Certo. Ma ciò che mi ha sconvolto di più sono state le reazioni contrastanti. Da una parte l’emozionante solidarietà degli studenti raccolti in preghiera in numerosi campus, anche lontani; dall’altra, un’ondata di rabbia e cattiveria esibita apertamente, con sorrisi e senza alcun pudore».

Interrogato sull’Italia, Salvini ha osservato che molti, invece di condannare o esprimere pietà per l’omicidio, hanno addirittura attribuito la colpa alla vittima o a Donald Trump. Ha precisato: «Non voglio generalizzare sulla sinistra, perché ovunque possono esistere individui squilibrati, ma questa è la prima volta che assisto così da vicino a un odio e a una soddisfazione così marcata per la morte di un giovane padre in anni molto difficili». Ha aggiunto che, secondo la vedova di Charlie Kirk, questo tragico episodio potrebbe cambiare la storia, ma ha anche sottolineato una speranza, commuovendosi per i giovani che hanno pregato insieme.

Rispetto al motivo per cui questo evento sarebbe così significativo, Salvini ha ricordato che Kirk era bianco, conservatore, critico nei confronti del movimento woke, non appartenente alla comunità LGBT+, cristiano, e oppositore all’immigrazione massiccia e alla prepotenza islamica. Ha chiesto: «Queste caratteristiche giustificano il suo assassinato?». Ha espresso preoccupazione per il fatto che una parte della sinistra possa legittimare la violenza contro chi ha opinioni differenti, paventando tempi difficili. Alcuni, ha aggiunto, sostengono che «non tutte le morti sono uguali»; a suo avviso, questo atteggiamento rappresenta un problema non solo per lui, ma per il futuro delle nuove generazioni.

Alla domanda se evocasse il terrorismo, ha replicato riferendosi all’intervento del ministro Ciriani, che aveva richiamato le Brigate Rosse, e ha sottolineato che la persona assassinata aveva come unica colpa quella di dialogare con migliaia di giovani. Ha infine fatto riferimento ai silenzi che lo colpiscono, citando Oriana Fallaci e la sua riflessione: «Ci sono…».

Ci sono momenti in cui mantenere il silenzio diventa un errore. Spero che tutti riflettano su questo: non si può gioire per la morte di un avversario politico. Dalla sinistra mi separa ogni differenza, ma auguro alla sinistra stessa di vivere più a lungo di me.

Un prima e un dopo. Secondo lei, cosa rappresenterà il “dopo”?

Il mio obiettivo sarà comunicare in modo diretto e diverso con i giovani. Già da domani invierò una lettera ai dirigenti delle scuole superiori e ai rettori universitari: sono pronta a offrire il mio contributo per intervenire nelle scuole e nelle università. Partirò dal mio ruolo di ministra, dalle difficoltà e dalle esperienze giovanili, dal codice della strada. E soprattutto, ascolterò coloro che non la pensano come me. Ovviamente, cambierà anche la natura del raduno di Pontida.

In che senso?

Pontida deve trasformarsi in un’occasione di riflessione sul coraggio che sconfigge la paura e sulla libertà che contrasta la violenza. Giorgia Meloni parlerà della condanna inflitta a Marine Le Pen, un tentativo della sinistra di eliminarla politicamente. Vorrei inoltre stabilire un collegamento con il Brasile, dove l’ex presidente Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni proprio perché era primo nei sondaggi, un’altra forma di “eliminazione” politica. Parteciperà anche l’ultimo candidato alla presidenza rumena, le cui elezioni sono state annullate mentre i seggi erano ancora aperti. Inoltre, vorrei includere altri interventi significativi.

Quali interventi?

Voglio dare spazio a giovani e opinionisti coraggiosi, che non temono di esprimersi apertamente e affrontano i social e i media senza timore. Sarà la prima volta a Pontida per questi interventi, rendendo questo appuntamento del tutto diverso dalle precedenti edizioni. Nulla sarà più come prima.

Durante il raduno presenterà anche il candidato alle Regionali del Veneto?

Lo spero. Confido che il prossimo governatore sia presente sul prato, pronto a lavorare in squadra come stiamo facendo con lealtà nelle Marche, in Calabria e in tutte le altre regioni dove sosteniamo governatori alleati.

E per la Lombardia?

Ora non è il momento di parlare della Lombardia, oggi pensiamo a governarla bene. È naturale che Fratelli d’Italia rivendichi quel territorio, ma ne discuteremo in futuro. Non ho la presunzione di dire “mai”. La lezione di Umberto Bossi è stata chiara: un passo alla volta.

A Pontida farà il suo esordio da vicepresidente Roberto Vannacci. È coinvolto nelle liste per le Regionali?

Si sono diffuse molte bufale, addirittura lo si dava per candidato, ma non sarà così. Porterà la sua esperienza in tutte le regioni e ha indicato alcuni candidati nella sua Toscana. È una risorsa aggiunta. Naturalmente, si può anche non condividere ogni opinione…

In Cina si sono radunati India, Russia e numerosi altri paesi, mentre gli Stati Uniti sembrano meno alleati di una volta. Questo scenario non la preoccupa?

Lo scatto di Pechino induce a riflettere. Tuttavia, la principale riflessione deve farla la vecchia Europa. Cina e Stati Uniti hanno obiettivi ambiziosi e mirano molto in alto: intelligenza artificiale, satelliti, nuove tecnologie. L’Unione invece si perde in litigi sull’euro 5 e polemiche su dettagli inconsitenti come i tappi delle bottigliette.

Non è forse che da quando Donald Trump guida gli Stati Uniti, l’instabilità internazionale sia aumentata?

Trump persegue i propri interessi? Certamente sì. Ma spesso i conflitti, nei quali è difficile mettere fine, sono stati iniziati o alimentati anche da Joe Biden. Non mi stupirei se dietro la ricerca della pace ci fossero anche motivi economici.

Vladimir Putin e Binyamin Netanyahu sembrano determinati a proseguire nelle loro azioni, puntando a inglobare più territori possibile, seppur in modi diversi.

Entrambi agiscono in difesa dei propri interessi, anche se la loro visione non coincide con la mia. Io credo nella forza del dialogo, non nella militarizzazione volontaria o forzata. Le guerre finiscono soprattutto per ragioni economiche. L’Ucraina potrebbe dover rinunciare a qualche territorio, ma poi dovrà essere protetta e ricostruita. Israele interromperà le ostilità solo quando i gruppi armati islamici di Hamas saranno neutralizzati e gli ostaggi rientreranno a casa.

Putin ha violato il confine con la Polonia…

Si tratta di un gesto grave. Tuttavia, non bisogna rispondere in modo rabbioso, come un insetto che sfida un elefante. Noi abbiamo decine di carri armati contro decine di migliaia. La strada da seguire è il dialogo, confidando soprattutto nell’intermediazione di Trump e del Papa, che sono gli unici soggetti in grado di mediare la pace.

La legge di bilancio è imminente. Il Presidente del Consiglio ha infatti espresso fiducia nel fatto che le banche possano fornire un contributo significativo. Ha annunciato l’intenzione di convocare gli amministratori delegati degli istituti maggiori per discutere dell’argomento.

L’anno precedente, le banche hanno registrato profitti superiori a 46 miliardi di euro. Qualora chiudessero il 2025 con guadagni leggermente ridotti, e destinassero tali risorse a sostenere famiglie e imprese attraverso una misura di saldo e stralcio definitiva delle cartelle esattoriali, l’effetto sarebbe positivo per tutti.

Il Premier ha poi aggiunto:

“Sono convinto che all’interno della maggioranza sarà possibile trovare un equilibrio che non rappresenti un esproprio ai danni di nessuno.”