Dal 15 al 21 settembre nelle Giudicarie, nel Trentino occidentale, si svolgerà la quinta consultazione popolare dedicata al tema dei grandi carnivori. Dopo le esperienze già realizzate nelle Comunità di valle della Val di Sole, Val di Non, Paganella e Val dei Laghi, anche qui i residenti saranno chiamati a esprimersi direttamente su questioni riguardanti lupi e orsi.

La rilevanza di questo referendum locale è particolarmente alta, tenendo conto dei risultati ottenuti finora: in tutte le aree coinvolte, infatti, i voti contrari alla presenza degli orsi hanno registrato percentuali molto elevate, con la Val di Sole unica a superare il 50% di affluenza alle urne. I dati mostrano un sostegno contrario all’orso rispettivamente del 98,6% in Val di Sole, 98,5% in Val di Non, 96,3% in Paganella e 97,3% in Val dei Laghi.

Il quesito sottoposto alla consultazione

La domanda proposta agli elettori sarà identica a quella già utilizzata nelle altre valli: «Ritieni che la presenza di lupi e orsi in aree densamente antropizzate costituisca un pericolo per la sicurezza, un danno per l’economia e per la salvaguardia di usi e tradizioni locali?». Il territorio interessato comprende 25 Comuni, tra cui Banale, Bleggio, Lomaso, Busa di Tione, Val Rendena e Valle del Chiese, per un totale di circa 37.036 residenti.

I seggi saranno allestiti negli uffici comunali di ogni Comune e, concluso il periodo di votazione, le schede verranno raccolte a Tione lunedì 22 settembre per procedere allo spoglio previsto per martedì 23. La consultazione nasce da un’iniziativa promossa dal Gruppo giudicariese per la difesa delle popolazioni e dei territori montani, sezione locale del Comitato Insieme per Andrea Papi.

L’estate scorsa, questo gruppo aveva raccolto un totale di 9.731 firme da parte dei residenti, oltre a 1.556 da turisti e proprietari di seconde case: un dato considerevole che equivale a un’affluenza simbolica simile a quella di una raccolta firme nazionale con milioni di adesioni. Questo enorme consenso ha spinto le autorità locali a decidere per l’indizione di una consultazione ufficiale.

Reazioni dal mondo animalista e dinamiche sociali

Le associazioni animaliste hanno definito questa iniziativa come «l’ennesima consultazione farsa», esprimendo critiche sia sul metodo che sul merito della votazione. Tali voci sostengono che tali consultazioni, pur coinvolgendo direttamente i cittadini, non riflettano adeguatamente la complessità della convivenza con la fauna selvatica e potrebbero alimentare divisioni sociali più che contribuire a soluzioni costruttive.

Questi appuntamenti referendari sono infatti inseriti in un contesto sociale e politico più ampio, che vede opposte la tutela degli ecosistemi e delle specie protette da una parte, e dall’altra le esigenze delle comunità locali preoccupate dall’impatto economico e dalla sicurezza.

La questione coinvolge istituzioni provinciali e regionali, che devono trovare un equilibrio fra normative ambientali europee e necessità di gestione del territorio; tuttavia, queste consultazioni popolari riflettono in modo evidente il malcontento e il desiderio di partecipazione attiva dei cittadini sulle decisioni che impattano direttamente le loro vite quotidiane.

Implicazioni politiche e proposte future

Il risultato delle consultazioni nelle Giudicarie potrà influenzare la direzione delle politiche locali in materia di gestione della fauna selvatica e di salvaguardia delle attività economiche tradizionali, come l’agricoltura e l’allevamento.

Inoltre, l’esito potrebbe stimolare un dibattito più ampio a livello provinciali e nazionale sul tema della convivenza uomo-animale, mettendo in evidenza la necessità di soluzioni condivise che considerino gli aspetti ecologici, economici e culturali.

Gli esiti e le reazioni di questa nuova consultazione saranno dunque fondamentali per indirizzare le future strategie di gestione del territorio e per comprendere gli orientamenti dei cittadini di montagna su una questione che si è protratta con crescente intensità negli ultimi anni.

L’introduzione degli orsi nel territorio trentino ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti, ambientalisti e istituzioni. Sebbene non siano previste conseguenze immediate dal referendum promosso contro la presenza degli orsi, diverse associazioni ambientaliste come Enpa, Wwf, Lipu, Legambiente e Io non ho paura del lupo hanno definito l’iniziativa un’«ennesima consultazione farsa» priva di reale efficacia.

Dall’altra parte, i promotori della consultazione replicano che il voto rappresenta il modo più diretto per far sentire la propria voce, sottolineando come sia una forma di protesta legittima volta a chiedere maggiore attenzione attraverso canali istituzionali.

In modo implicito, il referendum si pone come critica al progetto Life Ursus. Nel 2000, infatti, quando si decise di reintrodurre orsi provenienti dalla Slovenia nella zona del Parco Naturale Adamello-Brenta, l’opinione della popolazione fu raccolta tramite un sondaggio telefonico tra residenti di Trentino, Lombardia e Alto Adige. I partecipanti furono 1.512 e, sebbene una maggioranza si fosse detta favorevole, gli esperti si accorsero rapidamente che la conoscenza diretta degli orsi tra la popolazione era molto limitata.

Inizialmente furono immessi solo 10 individui, ma al 2023 la popolazione stimata è cresciuta fino a 86-120 esemplari. Solo nel 2024 in Trentino si sono registrate 26 nuove nascite, mentre sono stati contabilizzati 15 incidenti stradali causati da orsi.

La Provincia autonoma ha stanziato indennizzi per allevatori e agricoltori per un totale di 145.000 euro, a copertura dei danni provocati dagli orsi. In venticinque anni di convivenza con la specie, otto persone sono rimaste ferite in modo serio, e purtroppo c’è stato almeno un decesso: quello di Andrea Papi, ucciso in un incontro con un orso.