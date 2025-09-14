Questa settimana i mercati saranno fortemente influenzati dalle decisioni delle banche centrali, con particolare attenzione all’appuntamento di mercoledì, quando si prevede che la Federal Reserve torni ad abbassare i tassi di interesse. Sul fronte dei dati macroeconomici, l’attenzione sarà rivolta alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e alla revisione definitiva dell’inflazione europea relativa ad agosto. A Piazza Affari, intanto, si avvicina la conclusione dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) di MPS su Mediobanca, con la riapertura dei termini prevista per martedì e possibili dimissioni del consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia in programma per giovedì.

Previsioni per la settimana sui mercati

Il lunedì vedrà i mercati giapponesi chiusi per festività. L’attenzione sarà rivolta ai dati cinesi riguardanti le vendite al dettaglio e la produzione industriale, alla bilancia commerciale europea di luglio e alle rilevazioni sul settore manifatturiero nello Stato di New York.

Martedì saranno diffusi indicatori chiave per misurare la salute economica del continente europeo: i dati sull’occupazione nel Regno Unito, l’indice ZEW tedesco che rileva le aspettative economiche e la produzione industriale nell’area euro. Negli Stati Uniti, invece, si monitoreranno le vendite al dettaglio con una crescita prevista in rallentamento dallo 0,5% di luglio allo 0,2% di agosto, accompagnata dai dati sulla produzione industriale. Inoltre, un’asta di Treasury a vent’anni sarà osservata attentamente per valutare l’interesse degli investitori verso il debito pubblico a lungo termine americano.

La giornata di mercoledì porterà all’attenzione i dati sull’inflazione: nel Regno Unito è atteso un livello stabile al 3,8% per agosto, mentre nell’Eurozona verranno pubblicate le cifre definitive, che dovrebbero confermare il +2,1% preliminare. Oltre a Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, impegnata in una conferenza sulle crisi finanziarie, si esprimeranno anche altri esponenti del board della Bce, tra cui Madis Muller e Joachim Nagel. Tuttavia, tutta l’attenzione sarà rivolta alle decisioni della Fed, che dovrebbe ridurre i tassi di 25 punti base, e alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Giovedì vedrà diversi appuntamenti istituzionali con i membri del consiglio direttivo della BCE, tra cui la stessa Lagarde, il vicepresidente Luis de Guindos, la presidente del consiglio di vigilanza Claudia Bunch e Isabel Schnabel. Alle 13 è attesa la decisione del consiglio della Banca d’Inghilterra, che dovrebbe mantenere i tassi al 4%. Dagli Stati Uniti arriveranno inoltre i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione.

La settimana si concluderà venerdì con la Banca del Giappone, che dovrebbe confermare i tassi di interesse allo 0,5%.