Grazie alla tecnologia avanzata dell’Alma Mater di Bologna, tre rare uova fossili di dinosauro sono state sottoposte a una TAC. L’esperimento, condotto dal Centro di anatomia dell’Ateneo insieme al Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, ha utilizzato una macchina per tomografia computerizzata dedicata esclusivamente alla ricerca. Questo studio ha permesso di ottenere immagini 3D ad altissima definizione, aprendo nuove prospettive per la ricerca paleontologica e museale.

Un Tesoro Storico e Scientifico Sotto la TAC

Tra le uova analizzate, una appartiene all’Aepyornis maximus, un uccello gigante estinto del Madagascar. Questo esemplare, con una circonferenza di oltre 80 cm e una capacità di circa 7 litri (equivalente a 115 uova di gallina), fu donato nel XIX secolo al paleontologo Giovanni Capellini ed è conservato nel museo universitario che porta il suo nome. Gli studiosi hanno evidenziato il suo valore, dichiarando: “Si tratta di un reperto di straordinario valore scientifico e storico, che ci permette di collegare le ricerche odierne con le intuizioni dei grandi studiosi dell’Ottocento“.

Le altre due uova, più piccole e di specie sconosciuta, non hanno rivelato embrioni al loro interno, rendendo impossibile una precisa identificazione. Tuttavia, l’analisi del guscio e del contenuto minerale potrebbe fornire in futuro informazioni utili.

Dalla Medicina alla Paleontologia

Stefano Ratti, coordinatore scientifico del Centro anatomico, ha spiegato come la tecnologia medica possa essere applicata a campi diversi: “È un esempio straordinario di come le tecniche di imaging avanzato, sviluppate per la medicina di precisione, possano essere applicate anche in altri campi. In questo caso, la stessa tecnologia che ci permette di studiare il corpo umano è stata impiegata per esplorare reperti unici e di grande valore storico e scientifico“. Questo utilizzo innovativo della TAC dimostra la versatilità della tecnologia e la sua capacità di generare conoscenze inaspettate.