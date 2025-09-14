Italian Wine Brands (IWB) chiude il primo semestre 2025 con un Margine Operativo Lordo a un record storico, confermando la sua capacità di generare valore nonostante un leggero calo nei ricavi. Il gruppo vinicolo, quotato su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi per 185,1 milioni di euro, in calo del 3,17% rispetto al 2024, con la quota di mercato negli USA ferma all’8,5%.

Tuttavia, il MOL adjusted si attesta a 21,9 milioni di euro, e la marginalità sul fatturato sale all’11,7% dall’11,3% del primo semestre 2024. Il risultato netto è in crescita, raggiungendo 10,3 milioni di euro (+13,4% vs 2024), un segnale di solidità finanziaria e di una strategia vincente incentrata sullo sviluppo dei Top Brands.

Focus sulla flessibilità e sulla gestione finanziaria

L’amministratore delegato, Alessandro Mutinelli, nella foto, ha sottolineato come la forza del gruppo risieda nella capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, diversificando l’offerta. “La forza di questo gruppo risiede nel sapersi adattare, nel reagire velocemente e con flessibilità ai mutati contesti di mercato. La capacità di poter diversificare la nostra offerta per mercati, canali commerciali e posizionamento, ci consente di raggiungere ovunque ogni potenziale cliente ed essere meno esposti alle congiunture macroeconomiche. Abbiamo una propensione costante per l’innovazione e la qualità dei nostri prodotti, e grande attenzione al controllo dei costi e alla valorizzazione delle nostre persone: questo ci consente di ottenere risultati in crescita, anche in un contesto generale sfidante, caratterizzato da tariffe doganali, blocchi geopolitici, riduzione del potere di acquisto dei consumatori e cambiamenti nelle abitudini di consumo”.

Il gruppo ha inoltre dimostrato un’eccellente gestione finanziaria, generando cassa per 17,6 milioni di euro negli ultimi 12 mesi, a cui si aggiungono 9 milioni in dividendi e 2,5 milioni in buyback. L’indebitamento finanziario netto si riduce a 90,5 milioni di euro (-17,6 milioni vs giugno 2024), con un free cash flow yield superiore al 16%.

Prospettive future

Per il secondo semestre del 2025, IWB si concentra sulla crescita delle vendite dei Top Brands, l’ottimizzazione dei costi e la ricerca di opportunità d’investimento. È inoltre previsto un rafforzamento dell’organico commerciale e di marketing per espandersi ulteriormente nei mercati internazionali.