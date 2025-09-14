Il mercato globale dei servizi di pulizia sta vivendo una fase di forte espansione, con una crescita che lo porterà a raddoppiare il proprio valore entro il 2030. Dai 55,7 miliardi di dollari del 2020 si stima che raggiungerà quota 111,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,5% tra il 2021 e il 2030. Questo settore, che include servizi che vanno dalla pulizia di vetri e pavimenti alla sanificazione degli arredi, è trainato da diversi fattori economici e sociali. Lo dice un report di Allied Market Research.

Le Tendenze del Mercato e i Segmenti Chiave

La crescita è sostenuta da un’accresciuta consapevolezza pubblica sull’importanza di un ambiente pulito e salubre. A livello di segmenti, quello della cura dei pavimenti (floor care) è il più importante in termini di fatturato, con un valore di 12,3 miliardi di dollari nel 2020. Tuttavia, il segmento che mostra il tasso di crescita più elevato è quello della pulizia di tappeti e arredi, che si prevede crescerà a un CAGR del 7,8%, spinto dall’aumento delle vendite di articoli di arredamento per la casa.

Dominio Commerciale e Crescita Residenziale

Il segmento commerciale ha dominato il mercato nel 2020, grazie all’aumento del numero di uffici, ospedali e altre strutture. Si prevede che questa tendenza continuerà. Tuttavia, il segmento residenziale è quello che mostra la crescita più rapida, spinta dall’aumento delle ore lavorative e da una crescente attenzione alla pulizia delle abitazioni private.

Scenario Geografico: Nord America e Asia-Pacifico

A livello regionale, il Nord America è il mercato dominante, con gli Stati Uniti a guidare la quota di fatturato nel 2020. L’Asia-Pacifico, invece, si posiziona come la regione a più rapida crescita, con un CAGR del 7,4%, grazie al miglioramento delle infrastrutture e alla rapida espansione economica. Questo mercato, sebbene dominato da pochi grandi attori come ABM Industries e Sodexo, è altamente competitivo, con le aziende che puntano su acquisizioni e lanci di nuovi servizi per mantenere la propria rilevanza.