Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha affermato che l’obiettivo del governo è attuare misure come il taglio dell’Irpef e la rottamazione, seguendo però un ordine di priorità ben definito.

Ha inoltre sottolineato come gli impegni internazionali, come le spese per la Difesa e il sostegno all’Ucraina, rappresentino nuovi oneri da considerare attentamente nel quadro complessivo, prima di stabilire le priorità d’intervento.

Giorgetti ha spiegato:

“Siamo consapevoli delle priorità e le affronteremo sempre in piena coerenza con quanto previsto dal nostro programma elettorale. Finora abbiamo dimostrato di essere capaci di realizzare quanto promesso.”

Il ministro ha inoltre rimarcato che esistono altri fattori che influenzano la pianificazione economica e che meritano un’attenta considerazione da parte di chi si assume responsabilità serie.

Ha confermato l’intenzione di proseguire con misure di sollievo fiscale a tutela di famiglie e lavoratori, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie numerose e ai costi connessi al mantenimento del nucleo familiare, come le spese scolastiche.

Riguardo a possibili interventi sulle banche, ha precisato che ogni decisione deve essere presa con cautela, valutando con rigore ogni euro speso dalla pubblica amministrazione, poiché questo comporta un sacrificio fiscale per i contribuenti.

Giorgetti ha aggiunto:

“Stiamo lavorando per razionalizzare al massimo la spesa pubblica, così da ridurre le tasse nel modo più ampio possibile. Nel contesto fiscale ci sono categorie che meritano maggiore tutela e altre probabilmente meno, ma queste sono valutazioni di natura politica.”

Ha infine ribadito che tali decisioni verranno prese solo dopo aver definito chiaramente le priorità nelle prossime due settimane, sottolineando di non avere poteri assoluti, ma di agire come servitore della volontà politica condivisa dai leader di partito.

Il ministro ha escluso la necessità di una manovra correttiva, precisando che gli indicatori internazionali confermano la validità della rotta attuale, che continua a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.