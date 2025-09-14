Franco Ianeselli, sindaco di Trento, ha voluto chiarire con fermezza che «la città non sarà affidata ai militari». Questa precisazione si è resa necessaria per prevenire facili strumentalizzazioni, un timore condiviso anche da Francesco Valduga, portavoce dell’opposizione e consigliere provinciale di Campobase. Per Valduga le questioni centrali sono la «competenza, la straordinarietà e la proporzionalità della misura adottata».

Ha poi aggiunto che «è fondamentale ricordare i ruoli: il sindaco conosce profondamente la sua città, dispone di dati precisi e si impegna affinché la qualità della vita sia elevata. Sicurezza e percezione di sicurezza ne costituiscono una componente essenziale; perciò non devono essere sottovalutate, ma bisogna anche evitare di alimentare dibattiti condotti da altri, perché si rischia di ottenere l’effetto contrario».

Valduga ha fatto riferimento alle critiche sollevate dal leghista David Moranduzzo e dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Ilaria Goio, che hanno contestato i tempi dell’intervento, sostenendo che «il centrosinistra e Ianeselli arrivano con molti anni di ritardo».

Ha quindi ammonito: «Non giochiamo il gioco della destra, continuando a scaricare sul Comune responsabilità che non gli competono. Il sindaco deve stare attento a non farsi caricare di colpe non sue».

L’approvazione avvenuta giovedì scorso da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha autorizzato la presenza delle forze armate nel capoluogo, continua a generare dibattito.

Valduga ha esortato a evitare «la creazione, nel lungo periodo, di comunità e territori eccessivamente militarizzati senza reali necessità», pur riconoscendo «l’importanza di garantire la sicurezza».

Ha concluso sottolineando che si tratta di temi troppo rilevanti per essere trascurati, ed è quindi opportuno affrontarli con la consueta attenzione che contraddistingue la nostra visione politica e sociale. Per lui questa misura deve rimanere «l’ultima risorsa, una soluzione eccezionale e temporanea, altrimenti si rischia di trasformare progressivamente i territori in luoghi rigidamente blindati».

Il sì espresso dal consigliere Andrea de Bertolini del Partito Democratico è un consenso con qualche riserva. Egli riconosce l’esistenza di una necessità reale, sebbene sottolinei che non si tratti di un’emergenza vera e propria. L’intervento dell’esercito, spiega, non rappresenta una soluzione definitiva, ma la loro presenza offre una forma di rassicurazione a parte della comunità che sta soffrendo realmente per i problemi legati al degrado, generando un senso di insicurezza e modificando le abitudini di vita quotidiana.

De Bertolini aggiunge che la questione dell’insicurezza è strettamente correlata all’aumento della marginalità sociale, dovuta a sacche di persone in condizione di abbandono. Tuttavia, avverte che affidarsi esclusivamente ai militari non può essere la risposta politica a tali problematiche.

Per l’esponente dem, dover ricorrere all’esercito in alcune aree particolarmente delicate della città è una testimonianza del fallimento a livello nazionale nella gestione delle forze di polizia. Egli evidenzia il malcontento interno a tali corpi, la carenza di organico, salari insufficienti rispetto all’importanza del loro ruolo e la mancanza di mezzi adeguati.

De Bertolini conclude sottolineando che il compito di presidiare il territorio, svolgendo controllo e prevenzione, spetta principalmente allo Stato, attraverso i ministeri dell’Interno e della Difesa, con i carabinieri e la polizia. Tuttavia, la mancanza di personale in grado di effettuare tali controlli rende il sistema nazionale inefficace nell’affrontare le urgenze attuali.

Le critiche alla gestione leghista della città

Valduga afferma che una città sicura è quella viva, illuminata e accogliente, qualità che riconosce a Trento, ma avverte che ciò non è sufficiente per affrontare le sfide attuali. La marginalità sociale è in aumento, influenzata sia dalla presenza di stranieri irregolari sia dal fenomeno della tossicodipendenza, ormai sempre più evidente, come osserva anche de Bertolini.

De Bertolini lancia una dura critica alla governance della Lega a livello provinciale, accusandola di gravi mancanze nella gestione della questione degli stranieri: «La Provincia permette la presenza di richiedenti asilo senza garantire loro un alloggio adeguato sul territorio».

Secondo lui, solo il recupero delle persone marginalizzate socialmente potrà costituire un presidio efficace per la prevenzione dei problemi di insicurezza.

Le consigliere provinciali e comunali, rispettivamente Lucia Coppola (Verdi) e Renata Attolini (Avs), manifestano scetticismo riguardo all’idea di una Trento militarizzata, soprattutto in un contesto segnato da conflitti globali imminenti.

Coppola e Attolini sottolineano che la presenza armata dell’esercito in città richiama simbolicamente alla guerra e compromette la speranza per il presente e il futuro delle nuove generazioni. Essa genera un senso di incertezza sulle capacità della comunità di convivere in modo inclusivo e richiama modelli autoritari totalizzanti.

Le consigliere sono convinte che la sicurezza cittadina richieda l’adozione di politiche differenti, molte delle quali già in corso a Trento e che necessitano di essere rafforzate ulteriormente.

Lucia Coppola aggiunge che la presenza militare tende a diffondere paura, e pur riconoscendo l’importanza della sicurezza per Trento, specialmente in vista delle prossime Olimpiadi invernali, ritiene inappropriato militarizzare la città. Inoltre ricorda che i militari non svolgono funzioni di polizia giudiziaria, rendendo questa soluzione inefficace e inadeguata.