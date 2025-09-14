Queste elezioni regionali non sono soltanto una sfida locale ma rappresentano un importante banco di prova per le forze politiche italiane a pochi mesi dalle tornate elettorali nazionali. Il risultato in Toscana potrà indicare tendenze significative sui rapporti di forza tra centrodestra e centrosinistra, nonché sul consenso verso movimenti emergenti o alternative di sinistra.

Inoltre, la composizione del nuovo consiglio regionale avrà impatti concreti sulle politiche territoriali, con particolare attenzione a settori strategici quali sanità, infrastrutture e sviluppo economico, temi fortemente dibattuti durante la campagna elettorale e fondamentali per il futuro della regione.

Contemporaneamente, il Movimento 5 Stelle punta a superare il 3% necessario per confermare la propria presenza in consiglio regionale, cercando di rafforzare la propria base elettorale tra gli elettori toscani.

Manca un mese al voto, e il prossimo presidente della Toscana uscirà da una sfida serrata tra l’attuale governatore Eugenio Giani del Partito Democratico e i suoi avversari: Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia, Antonella Bundu della lista Toscana Rossa e Carlo Giraldi di Forza del Popolo. A sorpresa, quest’ultima formazione, riconducibile a una posizione «no vax», ha ufficialmente consegnato 10.000 firme per la candidatura.

Complessivamente, sono oltre 700 i candidati che si presentano per le elezioni nei 10 collegi con l’obiettivo di aggiudicarsi uno dei 40 seggi del nuovo consiglio regionale.

Le elezioni del 12 e 13 ottobre mettono di fronte da un lato una coalizione ampia e articolata e dall’altro la destra tradizionale dominante a livello nazionale, a cui si affianca una lista di sinistra che si presenta in modo autonomo. Le principali forze politiche coinvolte sono Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, centri nevralgici rispettivamente per le coalizioni di centrodestra (composta da FdI, Forza Italia, Lega e la lista civica “È Ora!”) e centrosinistra (con il campo largo che comprende PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e la lista civica “Casa Riformista”). Entrambe puntano a ottenere la maggioranza dei seggi.

Le ultime proiezioni, basate sugli aggiornamenti più recenti dei sondaggi, assegnano al centrosinistra circa 15 seggi e al centrodestra 9. Questo bilancio riflette anche le tensioni interne vissute da entrambe le coalizioni fino a pochi giorni prima della formalizzazione delle liste elettorali.

Il quadro interno al centrosinistra

Il segretario regionale del Partito Democratico, Emiliano Fossi, ha lavorato intensamente negli ultimi giorni per risolvere difficili questioni nelle province di Arezzo e Pisa. In particolare, è stata confermata la candidatura di Barbara Croci, mentre per Sonia Luca – al centro di forti proteste locali – non si è trovato spazio in lista.

Questi aggiustamenti, insieme a diverse problematiche di carattere procedurale, hanno portato a un declassamento nella lista pisana dell’assessora regionale Alessandra Nardini, ora seconda in posizione. In prima posizione, dunque, figura Matteo Trapani, esponente vicino all’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Contemporaneamente, il Movimento 5 Stelle punta a superare il 3% necessario per confermare la propria presenza in consiglio regionale, cercando di rafforzare la propria base elettorale tra gli elettori toscani.

