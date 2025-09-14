L’economista Carlo Cottarelli si esibirà venerdì 3 ottobre sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con la canzone Il Ragazzo della via Gluck. Questa non è una delle tante notizie false prodotte dall’intelligenza artificiale che circolano quotidianamente, né un provino per il Festival condotto da Carlo Conti, ma un evento ufficiale promosso dalla Banca Passadore, al quale partecipa volentieri per diversi motivi.

Innanzitutto, i ricavati dalla vendita dei biglietti saranno destinati a progetti di beneficenza per la lotta alle malattie infantili. In secondo luogo, nonostante le sue limitate capacità con la chitarra, dove conosce soltanto alcuni accordi basilari senza arpeggi, la canzone di Adriano Celentano si compone essenzialmente di tre accordi, facilmente gestibili. Infine, ammette che le canzoni italiane rappresentano da sempre un elemento centrale della sua formazione culturale. Anche se possono essere considerate «canzonette» — per citare Eugenio Bennato — o musica leggera, come ha scritto Luca Fossati, rimangono parte integrante del bagaglio culturale da conoscere e imparare.

Per Cottarelli, come per molti altri, questo tipo di musica leggera è spesso legata a momenti chiave della propria esistenza. Ricorda, per esempio, la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti per lavorare al Fondo Monetario Internazionale nel 1988, ispirata da un concerto di Ornella Vanoni a Roma dove aveva ascoltato Una notte in Italia, brano citato anche da Fossati.

Quando ascolta Comunque bella di Lucio Battisti, gli torna in mente il suo primo amore, sebbene la relazione non abbia avuto un epilogo felice, come suggerisce il testo che recita: «quando tu mentivi e mi dicevi che ancora più di prima tu amavi me».

Il primo momento da padre lo ricorda così: la prima volta che ha preso in braccio suo figlio neonato, lo ha accompagnato con una dolce ninna nanna, Un oceano di silenzio di Franco Battiato, una canzone molto bella anche se forse non del tutto adatta alla circostanza.

Il valore culturale e personale della musica leggera

La musica leggera italiana, spesso associata a momenti di crescita, cambiamento e riflessioni personali, assume un valore che va oltre l’apparenza di canzonette leggere. Essa rappresenta un patrimonio culturale che accompagna la vita e le scelte di molte persone, compresi intellettuali ed economisti come Cottarelli.

Gli eventi come quello di Sanremo offrono quindi un’occasione per ricollegarsi a queste radici culturali e supportare cause importanti, dimostrando come la musica possa essere anche uno strumento di solidarietà.

Tra i sei mesi e i tre anni e mezzo, mio figlio si è svegliato ogni notte piangendo. Associo alle «canzonette» anche alcuni momenti significativi della mia esperienza professionale al Fondo Monetario Internazionale. Nel 1992 ero a Budapest e avevo trascorso la notte occupato nelle trattative per un prestito con le autorità ungheresi. Credevo di aver commesso un errore nei calcoli riguardanti il deficit pubblico del paese. Pensavo sarebbe stata la fine della mia carriera, forse avrei perso il lavoro.

Tuttavia, alle sei del mattino la televisione mandò in onda “Imagine” di John Lennon. Fu un momento di svolta. Recuperai coraggio, riesaminai i dati e scoprii che l’errore era stato commesso dagli ungheresi, cosa che poi loro stessi ammisero nel corso della giornata. In quegli anni, riconoscere gli sbagli era ancora una pratica comune, anche in Ungheria.

Per quanto riguarda la musica, chi ha letto i miei libri sa che sono ricchi di riferimenti a brani di cantautori italiani. Il mio problema, semmai, è limitarmi dall’abusare di queste citazioni, anche se spesso si rivelano perfette per illustrare temi complessi. Ad esempio, per descrivere la difficoltà di fare previsioni economiche, ho utilizzato la frase di Enrico Ruggeri: «Il futuro è un’ipotesi».

Per rappresentare la tendenza dei politici a sottovalutare i rischi legati a un debito pubblico elevato, ho fatto riferimento a Francesco De Gregori («C’è solo un po’ di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente») e a Luca Fossati («Chissà le facce sapessero di agitarsi su una polveriera»). Le difficoltà incontrate nella mia funzione di Commissario per la Revisione della Spesa sono state invece accompagnate dal verso di Francesco Guccini «ma s’io avessi previsto tutto questo…».

La tentazione di uscire dall’euro è stata descritta con le parole di Lucio Battisti su testo di Mogol: «Per una lira io vendo tutti i sogni miei». Ho inoltre citato Caterina Caselli e la sua frase «la verità ti fa male» per rappresentare l’atteggiamento negazionista di alcuni movimenti populisti.

Il mio libro che analizza le false narrazioni economiche, sia della politica populista che dell’establishment, si intitola Pachidermi e Pappagalli, prendendo spunto da un brano di uno dei miei artisti preferiti, Francesco Gabbani. Quando parlo di eurobond e della possibile mutualizzazione del debito, mi concedo una citazione internazionale, quella di The Beatles con «I’ll get by with a little help from my friends».

Potrei continuare ancora, ma preferisco concludere con un esempio tratto dal mio ultimo libro: nel capitolo che affronta il prossimo crollo demografico globale, ricordo che, in fin dei conti, «gli spermatozoi [sono] l’unica forza tutto quel che hai», parafrasando Renato Zero.

Nonostante abbia frequentato il liceo classico, ho dimenticato tutto il greco, e dei rudimenti di latino ricordo solo qualche frase che mia madre, che era latinista, citava a casa. Al contrario, le canzoni popolari le ricordo molto bene. Durante il liceo, infatti, io e il mio compagno di banco spesso le cantavamo, soprattutto durante le lezioni di filosofia. Nel nostro repertorio includevamo anche la storica «Il Piave mormorava…».

Adesso devo esercitarmi a suonare il do, sol, la minore della chitarra, come fece Adriano Celentano a Sanremo nel 1966. Non avendo suonato per molto tempo, devo lasciare ricrescere i calli sulle dita, altrimenti sarà difficile. Secondo un’intelligenza artificiale, occorrono due o tre settimane. Riuscirò nell’impresa? Lo scopriremo vivendo.