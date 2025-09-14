La nuova pianificazione urbanistica prevede misure volte a contrastare la diffusione incontrollata degli affitti brevi, regolamentandoli quartiere per quartiere, un modello ancora inesplorato in Italia. Parallelamente, sarà imposto l’obbligo di realizzare edilizia sociale a chiunque costruisca o ristrutturi, anche se per poche abitazioni. Queste novità sono state annunciate dal sindaco Matteo Lepore durante la Festa provinciale dell’Unità di Bologna, dove, nonostante una breve pioggia che ha costretto a trasferire l’incontro in una sala coperta dedicata a Sofia Stefani, il primo cittadino ha delineato il progetto di una “urbanistica progressista” che sarà presto sottoposta al Consiglio comunale.

Matteo Lepore ha sottolineato come questi tre anni di amministrazione siano stati caratterizzati da una “politica coraggiosa”, con 22 chilometri di cantieri attivi in città e un’attenzione particolare ai limiti di velocità, in particolare sull’iniziativa “Città 30”:

«Ci vuole più Città 30, non meno.»

Il sindaco ha evidenziato che non si vuole colpire i proprietari degli immobili, ma si ritiene poco etico che gli affitti raggiungano cifre altissime, tra i 1.500 e i 2.000 euro. Di fronte a questa situazione, l’amministrazione intende intervenire in modo incisivo, anche perché i prezzi sono distorti dalla crescita incontrollata degli affitti brevi, incentivata dal boom turistico. Molti proprietari hanno infatti frazionato gli appartamenti trasformandoli in mini bed & breakfast, una pratica che in passato ha generato effetti distorsivi sul mercato.

Recentemente, il Comune ha vinto un ricorso al Tar relativo alle dimensioni minime degli alloggi destinati alla categoria ricettiva, stabilendo che sotto una certa metratura non saranno più ammessi. Inoltre, sarà attivato uno strumento gestionale tramite la Fondazione per l’Abitare, che permetterà ai cittadini di affidare i propri immobili al Comune per la locazione, garantendo sicurezza e trasparenza.

La vera innovazione annunciata consisterà nella possibilità per l’amministrazione di individuare specifiche zone di Bologna in cui gli affitti brevi saranno ammessi o limitati. Questa regolamentazione territoriale punta a evitare la sovrapposizione di affitti turistici in aree residenziali, salvaguardando quindi la qualità della vita e la disponibilità di abitazioni per i residenti.

Un Piano Urbanistico con forte attenzione all’edilizia sociale

Un secondo aspetto fondamentale della nuova proposta riguarda l’edilizia sociale, che diventerà obbligatoria per chiunque effettui nuove costruzioni o ristrutturazioni. Sarà così garantita la creazione di abitazioni accessibili, contribuendo a soddisfare il bisogno crescente di case per famiglie e persone in condizioni economiche svantaggiate. Questo modello punta a integrare l’offerta abitativa, andando oltre la semplice espansione del costruito.

Matteo Lepore ha inoltre ricordato il suo rapporto con l’iniziativa “Città 30”, sottolineando come le recenti polemiche, in particolare quelle sollevate dal leader della Lega, Matteo Salvini, rappresentino più che altro uno stimolo a proseguire con decisione su questa strada.

Matteo Lepore ha spiegato:

«Se qualcuno si pone di traverso, è comunque uno stimolo a confermare queste misure. Vogliamo una città più sicura, più vivibile, con meno incidenti e più spazi per chi cammina o usa la bici.»

In sintesi, la futura urbanistica bolognese sarà caratterizzata da un maggiore equilibrio tra tutela dei residenti, sviluppo sostenibile e inclusione sociale, affidandosi a politiche innovative e concrete capaci di rispondere alle sfide abitative e della mobilità urbana in modo efficace.

Queste misure sono state accolte con interesse e rappresentano un segnale di continuità nel progetto amministrativo, che vuole affrontare i problemi reali di Bologna con approcci moderni e responsabili.

