Nonostante un leggero calo nei ricavi, Altea Green Power (AGP) ha dimostrato una notevole solidità finanziaria e un’ottima marginalità nel primo semestre del 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione finanziaria, che mostra un EBITDA margin in crescita al 58% e un miglioramento dell’indebitamento finanziario netto, sceso a 4,1 milioni di euro. L’azienda ha confermato la sua strategia di crescita, nonostante un rallentamento temporaneo nel segmento Battery Energy Storage System (BESS).

Strategia di Crescita e Sostenibilità Finanziaria

I dati finanziari del primo semestre 2025 di AGP evidenziano la capacità dell’azienda di generare valore in un contesto complesso. L’EBITDA, pari a 8,0 milioni di euro, si mantiene in linea con l’anno precedente, e l’utile netto cresce leggermente a 5,4 milioni di euro. Il miglioramento della posizione finanziaria è notevole, grazie agli incassi legati al raggiungimento di milestone contrattuali che hanno compensato i rimborsi sui finanziamenti in essere. Questa dinamica testimonia la robustezza del modello di business del gruppo.

Il Commento del Fondatore & CEO

Giovanni Di Pascale, Fondatore & CEO di Altea Green Power, ha commentato i risultati con fiducia: “Il primo semestre del 2025 ha rappresentato per il Gruppo AGP un ulteriore capitolo per il consolidamento della nostra visione industriale. In un contesto globale complesso e in continua evoluzione, il nostro Gruppo ha saputo distinguersi per capacità di adattamento, solidità finanziaria e coerenza strategica, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama delle infrastrutture energetiche sostenibili. I risultati raggiunti confermano la capacità del Gruppo di generare valore in modo sostenibile. Tuttavia, alla luce di alcune variabili esterne non sempre favorevoli e della positiva conclusione di un progetto che ha avuto un impatto sulla nostra struttura finanziaria, abbiamo deciso di posticipare gli obiettivi economici del 2025 agli anni successivi, pur mantenendo intatta la nostra significativa marginalità, e migliorare la nostra posizione finanziaria attesa per fine 2025.” Di Pascale ha inoltre sottolineato che “Gli accordi commerciali siglati con player nazionali ed internazionali nel corso del 2025 rafforzano ulteriormente questa traiettoria, permettendoci di accedere a una pipeline qualificata di progetti fotovoltaici già autorizzati o in fase avanzata di sviluppo. Tali sinergie industriali ci consentiranno di operare con flessibilità su più fronti, accelerando la realizzazione degli impianti e valorizzando il know-how interno. Il Gruppo AGP, inoltre, ha continuato a distinguersi nel segmento Battery Energy Storage System (BESS), con progetti autorizzati in tempi record e tra i più rilevanti a livello nazionale, tutto ciò ci consente di guardare al futuro con determinazione e fiducia e di confermare la nostra strategia di crescita e gli obiettivi di fine Piano 2024-2028.“