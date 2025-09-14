Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso un ringraziamento speciale durante la chiusura della Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia: «Desidero ringraziare anche il nostro presidente Stefano Bonaccini, con cui stiamo lavorando intensamente per l’unità, sia all’interno che all’esterno del partito».

Ha quindi accolto con piacere i collegamenti con la Sumud Flotilla che naviga nel Mediterraneo, portando il saluto di Arturo Scotto e Annalisa Corrado, impegnati in questa missione.

Arturo Scotto ha raccontato: «Siamo finalmente partiti da Augusta e presto ci ricongiungeremo con la flotta proveniente da Tunisi, che ha incontrato alcune difficoltà. Il nostro obiettivo è chiaro: portare a termine la più grande iniziativa umanitaria recente».

Annalisa Corrado ha sottolineato la natura della missione:

«La Sumud Flotilla è un’operazione pacifica e pacifista, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale, troppo spesso ignorato da poteri arroganti che vogliono imporsi. Aiutare chi ne ha bisogno è un diritto legittimo, mentre ostacolare questa azione rappresenta un crimine grave».