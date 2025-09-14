È raro trovare un candidato di centrodestra, specialmente appartenente a Fratelli d’Italia, che avvii la propria campagna elettorale per le regionali con un appello alla “rivoluzione”. Questo è quanto accade in Toscana, una regione da sempre governata dal centrosinistra. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI, ha deciso di scuotere le energie dei suoi candidati sul territorio in modo deciso, in occasione del lancio della campagna elettorale per le elezioni del 12 e 13 ottobre, tenutosi all’Hilton Hotel di Firenze, nella zona di Novoli.

All’evento hanno partecipato centinaia di persone, in particolare i candidati per il consiglio regionale, insieme a numerosi dirigenti locali e nazionali dell’area di centrodestra. Tra loro spiccava il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Tomasi è consapevole che la competizione sarà molto serrata e che il tempo per condurre una campagna elettorale efficace è limitato a un solo mese.

Il candidato ha deciso di andare subito al cuore del messaggio: “Se dalla rivoluzione può nascere una speranza – ha spiegato ai presenti in un intervento di circa mezz’ora – allora possiamo davvero raggiungere l’obiettivo. Sono convinto che in questa regione rappresentiamo la maggioranza, ci sono molte persone che ci stanno osservando e ascoltando. Loro”, ha aggiunto riferendosi alla coalizione guidata dal governatore uscente Eugenio Giani (Partito Democratico), “vogliono anestetizzare la campagna elettorale perché è nel loro interesse. A noi invece spetta il compito di risvegliare il dibattito con nuove idee, dobbiamo essere vivi e dinamici.”

Prima e dopo il discorso di Tomasi si è formata una lunga fila di persone desiderose di scattare una foto con il candidato, utile per la loro comunicazione social durante la sfida elettorale. Tra i dirigenti di spicco presenti, sono da segnalare però le assenze del segretario regionale della Lega, Luca Baroncini, e di altri responsabili di partito.

Strategie e Priorità della Campagna

Fra i temi chiave al centro della campagna elettorale per Fratelli d’Italia vi sono il lavoro, la sanità e la gestione dei rifiuti. Questi argomenti rappresentano le priorità con cui la coalizione intende rispondere alle richieste dei cittadini toscani e proporre un’alternativa concreta alla gestione della regione attuale, considerata da molti critica soprattutto nell’ultimo quinquennio.

L’enfasi posta sulla necessità di una “rivoluzione” politica intende stimolare un cambiamento significativo e profondo, con l’obiettivo di capovolgere l’egemonia del centrosinistra che governa la Toscana da decenni. Le capacità di Tomasi come amministratore locale, unite alla rete di dirigenti nazionali e regionali di centrodestra, sono considerate essenziali per rafforzare e coordinare la campagna elettorale nei territori.

Il Contesto Politico Regionale

La competizione elettorale in Toscana si presenta particolarmente complessa, poiché il centrosinistra gode di storici e consolidati consensi. A questa dinamica si aggiunge la presenza di una coalizione di centrodestra più frammentata, che sta però tentando di consolidarsi attorno a figure chiave come Alessandro Tomasi. Il coordinamento di forze come Fratelli d’Italia, Lega e altri partiti conservatori rappresenta un tentativo di creare una proposta competitiva in grado di intercettare i malumori e le esigenze di una parte crescente dell’elettorato toscano.

La campagna elettorale avrà un arco temporale breve, ma intenso, e le prossime settimane saranno decisive per conquistare il consenso dell’opinione pubblica. In quest’ottica, la strategia comunicativa basata sull’entusiasmo e sulla mobilitazione diretta appare come elemento chiave per imprimere una svolta alla tradizionale predominanza del centrosinistra.

All’interno del carroccio si sta intensificando un vero e proprio confronto interno, soprattutto in seguito alla cosiddetta «vannaccizzazione» delle liste elettorali. Questo processo ha generato non poche tensioni, con timori che lo scontro tra le diverse anime della coalizione possa compromettere ulteriormente le possibilità di successo elettorale.

In questo contesto, un candidato di spicco ha voluto sottolineare l’importanza di superare le divisioni interne per presentarsi uniti agli elettori: «Da oggi siamo una squadra, gli avversari sono fuori: puntiamo a vincere queste elezioni, e possiamo farlo solo restando uniti».

L’annuncio è seguito a una dichiarazione chiara sui temi fondamentali su cui si baserà la campagna elettorale. Sono stati evidenziati quattro pilastri principali: la sanità, il lavoro, la gestione dei rifiuti e la presentazione di un programma alternativo rispetto a quello che ha dominato la scena politica negli ultimi decenni.

La discussione ha toccato anche la questione del clima politico locale, in cui candidarsi può comportare difficoltà anche nell’ambito lavorativo a causa di pressioni o impedimenti da parte di opposti schieramenti. A tal proposito è stata condivisa un’esperienza personale significativa che ha sottolineato la complessità di questo scenario: «Mio padre mi strappò la tessera proprio perché era schierato a sinistra e temeva per le conseguenze che avrebbe potuto avere questa mia scelta nel contesto locale. Non possiamo accettare questo clima di intolleranza e divisione, ci provoca un profondo disagio».