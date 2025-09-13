Proseguono le vacanze nella seconda metà di settembre, mese che si conferma come periodo ideale per chi predilige ferie più consapevoli. Secondo un’indagine di Confcommercio, oltre 10 milioni di italiani scelgono questo periodo per concedersi una o più vacanze, con una spesa media di circa 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto allo scorso anno.

Il 35% dei viaggiatori indica settembre come il momento migliore per viaggiare grazie al minor affollamento delle località turistiche e a tariffe più convenienti. Un ulteriore 18% apprezza invece la varietà di eventi organizzati, dalle sagre agli spettacoli, fino a manifestazioni culturali.

La maggioranza dei vacanzieri, circa 6,4 milioni, opta per soggiorni brevi di massimo due notti. Circa 1,8 milioni scelgono vacanze fino a cinque pernottamenti, mentre le partenze per viaggi più lunghi, di almeno una settimana, sono pari a 2,2 milioni, tipologia prediletta soprattutto da chi vede in settembre il culmine del proprio periodo estivo.

Per quanto riguarda le soluzioni d’alloggio, il 23% degli italiani predilige gli alberghi, seguiti dal 19% che sceglie i bed & breakfast.

Altre formule come l’utilizzo di seconde case di proprietà o l’ospitalità da parte di amici e parenti coinvolgono complessivamente il 17% dei vacanzieri, mentre la restante quota si distribuisce tra ulteriori tipi di pernottamento.

La destinazione rimane soprattutto interna al territorio italiano nel 78% dei casi, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Tra questi viaggi, 6 italiani su 10 si spostano fuori dalla propria regione di residenza, coprendo così un ampio raggio di azione nazionale. Tra il restante 22%, due terzi delle vacanze si svolgono in Europa.

Il mare continua a rappresentare la meta preferita, con il 21% delle preferenze. Seguono le città d’arte con il 13% e le grandi città con il 12%, che sommate costituiscono circa un quarto delle scelte complessive.

Le regioni più gettonate dai turisti in questo mese sono, in ordine, la Toscana, il Lazio, l’Emilia Romagna e la Liguria. Seguono poi la Sicilia, il Trentino Alto Adige e l’Abruzzo, quest’ultimo che sorprende per il suo ruolo crescente nel turismo esperienziale degli italiani.

Confcommercio sottolinea come la mappa delle destinazioni a settembre sia particolarmente variegata, comprendendo praticamente tutte le regioni italiane. Questo dimostra che il mese possiede ancora un grande potenziale di crescita come stagione turistica “di spalla”, capace di attrarre un pubblico interessato a vacanze più personalizzate e ricche di eventi.