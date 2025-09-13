Tra le forze d’opposizione più determinate contro il nuovo governo guidato dal premier Sébastien Lecornu, Jean-Luc Mélenchon, esponente della sinistra radicale, sostiene il movimento “blocchiamo tutto” e chiama i cittadini francesi a mobilitarsi per le prossime manifestazioni in programma, come lo sciopero del 18 settembre. Di contro, Marine Le Pen punta invece con decisione sulle elezioni anticipate, considerandole l’unica reale via d’uscita dall’attuale crisi politica e sociale in Francia.

Marine Le Pen ha dichiarato:

“L’uscita dalla crisi avverrà attraverso le urne e non con la strategia di insurrezioni continue e la legittimazione del caos, che sono invece gli unici slogan dell’estrema sinistra.”

Questa posizione riflette l’immagine che Le Pen tenta di costruire da anni per il Rassemblement National: un partito pronto a governare, responsabile e – come sottolineato nella sua narrativa – l’ultima ancora di salvezza della Repubblica prima che la situazione degeneri in disordine totale.

La leader del Rassemblement National auspica elezioni anticipate “per restituire la parola ai francesi” e porre fine a quella che definisce una democrazia sottratta dal presidente Emmanuel Macron. Tuttavia, dietro a questa richiesta parrebbe celarsi anche una motivazione di natura personale, legata alla sua ineleggibilità.

Il 31 marzo scorso, il tribunale penale di Parigi ha condannato Marine Le Pen a quattro anni di reclusione e a una multa di 100.000 euro, comminandole inoltre cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata. La sentenza riguarda il processo di primo grado per malversazioni relative alla gestione degli assistenti parlamentari presso il Parlamento europeo.

L’appello è fissato a Parigi dal 13 gennaio al 12 febbraio 2026. Le prove a suo carico sono ritenute così solide che la maggior parte degli esperti giudiziari considera poco probabile un esito assolutorio.

Questa condanna, almeno finora tanto nei fatti quanto a livello teorico, impedisce a Marine Le Pen di candidarsi alle imminenti elezioni, rendendo la sua richiesta di elezioni anticipate particolarmente strategica.

Le implicazioni politiche della condanna e della richiesta di elezioni anticipate

La situazione politica francese rimane perturbata e segnata da un clima di incertezza. La richiesta di elezioni anticipate da parte di un’opposizione così variegata evidenzia la profonda frattura che attraversa il Paese, con il rischio di un’escalation nel dissenso sociale e nelle contestazioni.

Il Rassemblement National, sotto la guida di Le Pen, tenta di rilanciarsi come forza politica fondamentale, presentandosi come l’unico soggetto in grado di governare responsabilmente. Nel contempo, però, la sua ineleggibilità rappresenta un serio ostacolo per la sua azione politica immediata.

Dall’altro lato, figure come Jean-Luc Mélenchon si focalizzano sulla mobilitazione di piazza, interpretando lo scontro sociale come terreno prioritario per la loro azione, senza porre al centro la dimensione elettorale. Questa divergenza di strategie contribuisce a mantenere alta la tensione all’interno del panorama dell’opposizione.

In vista delle elezioni europee e degli appuntamenti politici nazionali, la questione della leadership e della rappresentanza del Rassemblement National assumerà un ruolo cruciale nella definizione dell’assetto politico del Paese. La sorte giudiziaria di Marine Le Pen potrebbe quindi influenzare in modo significativo l’esito delle consultazioni future e la stabilità del sistema democratico francese.

L’esclusione temporanea da qualsiasi carica elettiva dopo una condanna ha creato una nuova sfida per il Rassemblement National in vista delle prossime elezioni legislative e presidenziali, previste naturalmente per il 2027 o anticipate.

Perché, allora, Marine Le Pen insiste tanto per andare alle urne subito? Dietro questa scelta potrebbe esserci sia la volontà di agire per il bene del paese, sia un calcolo strategico. Elezioni anticipate all’Assemblea nazionale potrebbero permetterle di candidarsi comunque, con il possibile intervento del Consiglio Costituzionale, che potrebbe sospendere l’applicazione della pena accessoria dell’ineleggibilità. In questo scenario, Le Pen si presenterebbe per la quarta volta all’Eliseo, come ha più volte dichiarato.

Qualora questa strada venisse preclusa, esiste un’alternativa politica: un rinnovo anticipato dell’Assemblea potrebbe rafforzare ulteriormente il Rassemblement National. Attualmente primo partito dell’Assemblea con 123 seggi su 577, un ulteriore incremento di consensi potrebbe segnare la fine dei cosiddetti “cordoni sanitari” contro l’estrema destra e facilitare una possibile alleanza con i gollisti. Ciò potrebbe portare alla formazione di una coalizione maggioritaria e, in prospettiva, all’approvazione di una legge di amnistia per arginare l’ineleggibilità.

Un progetto legislativo già in cantiere

Questa soluzione legislativa è già stata esplorata in passato: mesi fa Eric Ciotti, leader dei gollisti vicini all’alleanza di destra, ha predisposto un testo da proporre in Assemblea. Dalla stessa compagine del Rassemblement National, il vicepresidente Sébastien Chenu ha confermato che si sta prendendo in seria considerazione questa ipotesi. Tuttavia, Marine Le Pen, intervenendo in televisione, ha liquidato rapidamente queste suggestioni definendole “elucubrazioni” e sottolineando che ci sono “ben altre priorità”.

Marine Le Pen ha aggiunto subito dopo:

“Resto la candidata del Rassemblement National per le prossime elezioni presidenziali. Sono determinata a dimostrare la mia innocenza e utilizzerò tutti i mezzi a mia disposizione per garantire ai francesi la libertà di scegliere il proprio candidato.”

Prospettive politiche e giudiziarie

Il contesto giudiziario rimane una sfida significativa per Le Pen, la cui condizione è oggettivamente complessa. Sul fronte politico, invece, il clima è molto diverso. Dopo un periodo caratterizzato da discussioni sull’impasse democratica, sulla percezione del disprezzo verso la volontà popolare da parte delle élite e sull’isolamento di Emmanuel Macron nel palazzo presidenziale, negare la candidatura della leader del primo partito in costante crescita rappresenterebbe una prova particolarmente ardua.

Un eventuale piano B prevede la sostituzione di Marine Le Pen con Jordan Bardella, ma è chiaro che questa opzione non avrebbe la stessa portata politica e mediatica della leader storica del partito.