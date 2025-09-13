Si profilano diversi bonus autunnali destinati alle famiglie con redditi più bassi, alcuni dei quali già disponibili e altri in fase di imminente attivazione. Questi incentivi e sostegni complessivamente superano i 2,1 miliardi di euro. L’associazione Assoutenti ha elaborato un riepilogo dei principali benefici, sottolineando però la necessità di considerare con attenzione i nuovi criteri e i requisiti specifici per accedere a tali contributi.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha spiegato:

“Si apre la stagione autunnale dei bonus, strumenti che, se utilizzati correttamente, possono rappresentare un valido supporto per le famiglie in difficoltà. Tuttavia, non mancano alcune criticità: ad esempio, i fondi stanziati non sono sempre sufficienti, come nel caso del Bonus psicologo, i cui finanziamenti copriranno poco più di 6.000 richieste, oppure i ritardi nei decreti attuativi, come per l’incentivo dedicato agli elettrodomestici. Inoltre, alcune condizioni vincolano la partecipazione a specifiche categorie, come l’obbligo di residenza in zone caratterizzate da elevato pendolarismo per ottenere il bonus auto elettriche.”

Dettagli sui principali incentivi

Il Bonus psicologo, partito il 15 settembre, dispone per il 2025 di un finanziamento pari a 9,5 milioni di euro. Il Bonus elettrodomestici, ancora in attesa del decreto attuativo, è previsto con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025.

Per il Bonus asili nido sono stati stanziati 937,8 milioni di euro, mentre il Bonus elettrica, previsto partire a ottobre con l’attivazione della piattaforma dedicata, conta su un budget di 597,3 milioni di euro. È inoltre disponibile una Carta apposita dedicata ai beneficiari con un fondo di 500 milioni di euro.

Il Bonus sport è dotato di 30 milioni di euro, mentre quello per l’affitto destinato agli studenti fuori sede dispone di 16,2 milioni di euro.

Considerazioni sulla situazione attuale

Questi interventi economici fanno parte di una strategia più ampia per sostenere le famiglie in un contesto economico che resta complesso a causa dell’inflazione e delle difficoltà legate al caro vita. La distribuzione e la fruizione efficace dei bonus dipenderà dalla semplificazione delle procedure e da un’attenta comunicazione rivolta agli aventi diritto, per garantirne una corretta e ampia accessibilità.

Gli stanziamenti, pur significativi, evidenziano la necessità di una revisione continua delle risorse a disposizione, per evitare che richieste inattese o maggiori esigenze riducano la platea dei beneficiari. Inoltre, è fondamentale porre attenzione alle condizioni specifiche legate ad ogni singolo incentivo, poiché queste possono limitare il potenziale impatto sul supporto alle famiglie.