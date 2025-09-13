Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, ha dichiarato che per ridurre il monopolio di Google nella pubblicità online probabilmente sarà necessario procedere con uno smembramento della società. Ha inoltre espresso il suo sostegno alla web tax applicata da alcuni Stati membri ai giganti del web, sottolineando come questa tassa rappresenti una forma di ricchezza che può essere tassata per rafforzare i servizi pubblici.

Ribera ha definito inaccettabile che un Paese terzo, come gli Stati Uniti, intervenga per dettare all’Europa la propria linea in materia di sovranità regolamentare o fiscale.

Ha precisato l’urgenza di agire contro il predominio di Google e di prevenire ulteriori abusi di posizione dominante. Quanto a Meta e Apple, ha spiegato che sono arrivate diverse proposte: alcune soluzioni appaiono più convincenti, altre meno, ma al momento non è stato ancora stabilito se siano sufficienti per eliminare completamente le violazioni riscontrate.

Sul fronte delle fusioni bancarie, Ribera ha specificato che quando un’operazione supera una certa entità, è la DG Comp (Direzione Generale della Concorrenza) a valutare i rischi per la competizione. Nel caso di Unicredit, la Commissione europea nutre dubbi sulle condizioni poste all’offerta pubblica di scambio (OPS), perché potrebbero non rientrare nelle eccezioni previste dal quadro normativo europeo.

Ha aggiunto che sono state richieste ulteriori informazioni al governo italiano, le quali sono state ricevute e al momento sono in fase di valutazione da parte della Commissione.

Le sfide della transizione green e l’industria automotive europea

Sul tema della transizione ecologica, Ribera ritiene che non sia necessario modificare gli obiettivi fissati, poiché un cambiamento avrebbe come effetto quello di generare instabilità e incertezza tra gli investitori e in tutta la filiera produttiva.

Ha inoltre sottolineato come i concorrenti globali dell’Europa continuino a investire massicciamente nel settore delle auto elettriche, guadagnando quote di mercato a discapito delle aziende europee.

Per modificare i target esistenti, ha spiegato, sarebbe necessario l’appoggio ampio sia del Parlamento europeo sia della Commissione europea, ma le divergenze di vedute rendono particolarmente complicata questa eventualità.

Ribera ha commentato anche il progetto di un’alleanza europea per la produzione di automobili elettriche. Ha riferito che diversi amministratori delegati del settore automotive hanno proposto un modello simile a quello di Airbus, il colosso europeo dell’aviazione, con l’obiettivo di realizzare veicoli elettrici compatti e a basso costo, accessibili a un pubblico più ampio.

Ha sottolineato in particolare il problema dell’accessibilità economica delle auto elettriche per il ceto medio dei Paesi del Sud Europa, come Italia, Spagna e Grecia.

Per questo motivo, ha spiegato, è indispensabile sviluppare una proposta concreta che consenta di unire le forze e individuare una soluzione rapida ed efficace per la diffusione di veicoli elettrici più economici in Europa.