Tra bonus e sussidi, gli incentivi stanziati dal governo italiano superano complessivamente i due miliardi di euro, precisamente 2,1 miliardi. Questo dato è stato elaborato da Assoutenti, che ha anche riepilogato le varie forme di contributi destinate alle famiglie, evidenziando però le nuove condizioni e i requisiti specifici necessari per ottenerli.

Il presidente Gabriele Melluso commenta l’avvio della stagione autunnale dei bonus definendoli uno strumento utile, se impiegato correttamente, per supportare le famiglie in difficoltà economica.

Rimane però qualche criticità, come la limitatezza delle risorse disponibili; per esempio, il Bonus psicologo ha fondi tali da poter soddisfare poco più di 6.000 richieste. Ci sono inoltre ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi, come nel caso del bonus destinato all’acquisto di elettrodomestici. A ciò si aggiungono ulteriori limiti e condizioni che restringono la platea dei potenziali beneficiari.

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le regole, le restrizioni e gli importi stanziati per il 2025 di ogni misura.

Bonus psicologo (dal 15 settembre) – 9,5 milioni di euro

L’importo del bonus varia in base al reddito ISEE del richiedente: fino a 1.500 euro per famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro; 1.000 euro per chi si colloca nella fascia tra 15.000 e 30.000 euro; 500 euro per redditi ISEE tra 30.000 e 50.000 euro. Il contributo massimo permette di coprire sedute valutate 50 euro ciascuna, con pagamenti effettuati direttamente al professionista psicologo.

Bonus elettrodomestici (in attesa del decreto attuativo) – 50 milioni di euro

Questo incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto di alcuni elettrodomestici, con un tetto massimo di 100 euro per prodotto. Per le famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro, il plafond sale a 200 euro. Il bonus è valido solo per apparecchi prodotti in Europa e che rispettano requisiti energetici specifici. Gli elettrodomestici inclusi sono:

– Lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;

– Forni di classe A o superiore;

– Cappe da cucina con classe B o superiore;

– Lavastoviglie di classe C o superiore;

– Asciugabiancheria di classe C o superiore;

– Frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;

– Piani cottura conformi ai limiti del Regolamento UE 2019/2016.

È in arrivo il decreto ministeriale che definirà in modo definitivo le modalità applicative di questa misura.

Bonus asili nido – 937,8 milioni di euro

L’entità del bonus varia in base al reddito e all’anno di nascita dei bambini. Per i figli nati prima del 1° gennaio 2024, l’importo oscilla da un minimo di 1.500 euro (per nuclei con ISEE superiore a 40.000 euro) a un massimo di 3.000 euro annui (per ISEE fino a 25.000 euro). Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024, il contributo può arrivare fino a 3.600 euro l’anno per famiglie con ISEE minorenni inferiore a 40.000 euro.

Questa misura rappresenta un sostegno fondamentale per favorire la frequenza dei servizi per l’infanzia fino a 36 mesi, garantendo un contributo economico alle famiglie in base alla loro situazione economica.

È prevista a partire da ottobre l’introduzione del bonus per l’acquisto di auto elettriche, con un fondo complessivo di 597,3 milioni di euro.

Questa agevolazione si rivolge a cittadini e microimprese che acquistano un veicolo elettrico rottamando una vettura più vecchia. L’importo del contributo è differenziato in base all’Isee: fino a 11.000 euro per fasce Isee fino a 30.000 euro, e 9.000 euro per fasce tra 30.000 e 40.000 euro. Per le microimprese, il bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, con un tetto massimo di 20.000 euro.

Per accedere al bonus è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali: rottamare un veicolo con motore fino a Euro 5, acquistare un’auto elettrica con prezzo massimo di 35.000 euro esclusa IVA (pari a 42.700 euro inclusa IVA) e risiedere in un’area urbana funzionale definita dall’Istat.

Contributo ‘Dedicata a te’, 500 milioni di euro

È destinato un contributo di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro annui. Questo beneficio non sarà assegnato ai nuclei che già ricevono altre forme di sostegno economico come assegno di inclusione, carta acquisti, Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni o analoghi sussidi per la disoccupazione.

Bonus sport, fondo da 30 milioni

È previsto un incentivo di 300 euro per ogni figlio, destinato alle famiglie con Isee per minorenni fino a 15.000 euro, al fine di agevolare la partecipazione a corsi sportivi e attività ricreative extrascolastiche. Il beneficio è riservato a figli di età compresa tra 6 e 14 anni, con la possibilità per ogni famiglia di richiedere il bonus per un massimo di due figli.

Bonus affitto per studenti fuori sede, 16,2 milioni

Questo sostegno è rivolto agli studenti universitari fuori sede con Isee inferiore a 20.000 euro che non usufruiscono di altri contributi pubblici. Per accedere al bonus, l’ateneo di iscrizione non deve disporsi di residenze universitarie, e lo studente dovrà dimostrare di essere in regola con gli esami. L’entità massima dell’agevolazione è fissata a 279,21 euro.

Le risorse destinate a questi incentivi provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a conferma dell’impegno istituzionale nel sostenere la transizione ecologica, il welfare familiare e il diritto allo studio universitario.