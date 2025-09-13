Il figlio del governatore della Campania ha definito come una normale “dialettica” le critiche rivolte all’ex presidente della Camera, candidato del centrosinistra nella regione.

Per Piero De Luca, tali contrasti rappresentano semplicemente una fase fisiologica, comune a tutte le regioni in questa delicata fase politica. Ha spiegato che questa tensione è comprensibile e indicativa di un momento di passaggio all’interno della coalizione regionale.

De Luca junior ha sottolineato l’importanza di superare queste divergenze per concentrarsi sul futuro della cittadinanza, invitando a mettere da parte le polemiche per dedicarsi a un lavoro concreto e programmatico.

Il segretario regionale designato del Partito Democratico, unico candidato al congresso, ha rilasciato queste dichiarazioni a margine di un incontro organizzato da Forza Europa e Partito Democratico Europeo a Napoli.

Ha anche svelato che è già in corso un confronto telefonico con Roberto Fico e che, insieme alle altre forze della coalizione, è stato avviato un lavoro di carattere programmatico da concretizzare nei prossimi giorni con la convocazione di un tavolo di confronto.

Il rapporto con Roberto Fico e il lavoro di coalizione

Riguardo al candidato alla presidenza regionale per la coalizione di centrosinistra, o “campo largo”, Piero De Luca ha osservato che finora non sono emersi pregiudizi contro la candidatura di Roberto Fico, ma piuttosto alcune difficoltà dovute a contrasti e veti reciproci.

Piero De Luca ha concluso sottolineando che l’attenzione ora deve essere rivolta esclusivamente all’elaborazione di un programma condiviso e all’organizzazione del lavoro politico nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nel centro-sinistra regionale.