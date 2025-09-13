Si è concluso oggi alle ore 12:00 il periodo dedicato alle iscrizioni per le prime procedure competitive previste dal decreto ministeriale Fer-X Transitorio, il sistema che supporta la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato.

Lo ha comunicato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, specificando che, in base alle manifestazioni di interesse pervenute, le procedure sono state aperte esclusivamente agli impianti fotovoltaici e a quelli eolici.

Il Ministro Gilberto Pichetto ha dichiarato:

“Il risultato di questa prima tornata conferma il forte interesse degli operatori verso le energie rinnovabili e la solidità del quadro regolatorio che abbiamo costruito. Con quasi 12 GW di richieste dimostriamo che il nostro Paese è pronto per accelerare nella transizione energetica, rafforzando il ruolo di fotovoltaico ed eolico nella decarbonizzazione e nella sicurezza del sistema elettrico nazionale.”

Nel complesso, rende noto il Mase, sono state presentate 870 richieste di iscrizione, per un totale prossimo ai 12 GW di potenza installata: 818 richieste riguardano impianti fotovoltaici per 10.093 MW, mentre 52 richieste sono relative a impianti eolici con una potenza complessiva di 1.672 MW.

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) pubblicherà le graduatorie entro l’11 dicembre 2025.

Infine, il Mase ricorda che sarà possibile presentare manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura competitiva relativa al Net Zero Industry Act (NZIA) dal 16 settembre alle ore 12:00 fino al 26 settembre alle ore 12:00.